Волонтер о COVID-катастрофе в Одессе: концентраторы закончились, люди звонят прямо из машин скорой, в больницах нет мест

В Одессе в больницах для больных коронавирусом наблюдается критическая ситуация. Там закончились концентраторы и не хватает мест для пациентов.

Из-за нехватки мест "скорым" приходится стоять в очередях возле стационаров. Об этом сообщила в соцсети Facebook одесская волонтер Екатерина Ножевникова.

"Концентраторы закончились. Лист ожидания уже больше 20 человек. Приоритет - люди с тяжёлой хроникой, одинокие старики. Играем в господа Бога. Скорые стоят в очереди около стационаров. Люди звонят прямо из машин скорой - нас не пускают. Тут охрана. Мест нет. Один пациент уже проехал со скорой 4!! больницы и в отчаянии приехали в 11 городскую (которая не ковид)", - отметила она.

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Волонтер рассказала о недостатке свободных кислородных концентраторов. Приходится звонить тем, кто давно взял концентраторы - в надежде на возвращение. И привела цитату из рабочего чата.

"...чтобы узнать о свободных кк, об этом должны сообщить. Как правило, люди ждут личного напоминания им об этом. Это же не забирать, а отдавать... Я сегодня утро потратила на то, чтобы связаться с теми, чьи контакты у меня. Одна в больнице, родня кк держит дома "потому что понадобится на выписку". Другой, священник, слишком слаб, чтобы снести вниз, а у божьего человека, видимо, нет друзей, к кому можно обратиться. Вечером Игорь сам поедет. Третья умерла, родственникам сейчас не до этого... Буду завтра ещё раз им звонить. Четвёртая не может привезти, так как не сделала справки и ксероксы. Я ей сказала, возвращайте уже так, справки уже потом. Зря видимо мы не берём залоги и даём кислород бесплатно. Вот реально зря", - говорится в цитате.

Екатерина Ножевникова также отметила, что в этой ситуации нельзя делить людей по финансовым возможностям, поэтому советует "по знакомству" или за деньги не просить ни концентраторы, ни места в больницах.

"Я никогда не подвину незнакомую бабушку с сатурацией 80 ради своего знакомого с сатурацией 90. Простите", - резюмировала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине прогнозируется рост заболеваемости коронавирусом. В ближайшие недели могут фиксировать около 30 тысяч больных COVID-19 в сутки.