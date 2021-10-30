Во Львове от COVID-19 выздоровела 91-летняя женщина: у нее было стопроцентное поражение легких. Видео

Во Львове из больницы домой выписали 91-летнюю женщину. В медучреждение она попала со стопроцентным коронавирусным поражением легких.

Как рассказал ТСН, болезнь у жительницы Львова Софии Голдак развилась мгновенно. Буквально на глазах у ее родственников вырос столбик термометра до 39 градусов.

Больную бил озноб. Первые дни ее лечили дома, однако не видя улучшений ее семья вызвала скорую. Софию положили в больницу. Там врачи выяснили, что ее легкие полностью поражены. 10 дней женщина провела под кислородной маской. Все это время рядом с ней была ее внучка. София Голдак поправилась.

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"Я не собиралась умирать. Я хотела выздороветь", – рассказала журналистам пенсионерка.

После выписки она еще месяц провела дома с кислородным концентратором. И вот неделю назад, наконец-то, его сняла и начала самостоятельно ходить по дому.

Родственники женщины считают, что ей удалось победить болезнь в том числе, благодаря прививке от коронавируса. Женщина прошла полный курс вакцинации.

Сама она связывает свое выздоровление и с вакцинацией и отчасти с оптимизмом, с которым старается смотреть на жизнь в любых обстоятельствах.

За комментарием журналисты обратились к заведующей одного из инфекционных отделений больницы, где лечатся больные коронавирусом, Натальи Ралец. Та подтвердила, что вакцинированные если и попадают в больницы, то переносят болезнь легче и быстрее идут на поправку.

Также, по ее словам, имеет значение, когда человек обратился за медицинской помощью и какую вирусную нагрузку получил организм накануне. Важным фактором она назвала и сопутствующие заболевания.

Как сообщил Минздрав в пятницу, 29 октября, в Украине за день подтвердили 26 870 новых случаев коронавируса – всего в стране их уже 2 878 674. При этом выздоровели от болезни уже 2 421 495 украинцев (накануне – 9 784), а умерли 66 852 человек (накануне – 648). В больницы за прошлые сутки попали 5 463 человека с подтвержденным COVID-19, подозрением на него и пневмониями.

Как сообщал OBOZREVATEL, в реанимации скорой помощи города Львов рассказали, что от осложнений, вызванных COVID-19, не умер ни один вакцинированный пациент. При этом каждый день в медучреждении умирает по 10-20 невакцинированных граждан.