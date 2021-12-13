Во Львове медики торговали поддельными COVID-сертификатами: схему удалось пресечь. Фото

Во Львове правоохранители пресекли схему торговли поддельными сертификатами о вакцинации от коронавируса COVID-19, которую организовали медработники одной из городских клинических больниц. Разоблачение происходило при процессуальном руководстве Галицкой окружной прокуратуры.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Офиса Генпрокурора, медики искали клиентов среди своих знакомых, а далее, фактически не проводя прививки, вносили в электронную медсистему "HELSI" недостоверные сведения. После этого COVID-сертификат автоматически формировался в приложении "Дія", а бумажный сертификат можно было забрать в заранее согласованном месте.

Цена одного поддельного сертификата варьировалась от 2000 до 4000 грн.

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Правоохранители провели обыски по местам жительства и работы фигурантов, по результатам которых они изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику, медицинскую документацию с записями о псевдовакцинации, среди которых и поддельные COVID-сертификаты.

На данный момент продолжаются следственные действия, а также решается вопрос о назначении экспертиз и уведомления о подозрении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Министерстве здравоохранения рассказали, что люди, которые купили поддельные сертификаты о вакцинации от коронавируса, но хотят получить прививку, должны признаться в содеянном. Ведь сейчас медики вынуждены отказывать людям в прививке, если данные о вакцинации есть в базе.

Напомним, в Украине регулярно появляется информация о разоблачении правоохранителями злоумышленников, которые изготовляют поддельные COVID-сертификаты. При этом украинцы, которые пользуются их услугами, в первую очередь покупают себе не справку, а риск госпитализации или смерти от коронавируса.