Во Франции заявили об угрозе мега-волны COVID-19 из-за штамма Омикрон

Власти Франции объявили о более жестких карантинных ограничениях в связи с сохранением угрозы распространения штамма Омикрон. В Министерстве здравоохранения страны предупредили о "мега-волне" новых случаев заболевания.

Соответствующее заявление сделал глава Минздрава Оливье Веран, отметив, что число случаев инфицирования удваивается каждые два дня, пишет Famagusta. В связи со сложившейся ситуацией, со следующей недели во Франции станет обязательной удаленная работа для тех, кто может на нее перейти, а общественные собрания будут ограничены до 2 тыс. человек для мероприятий в помещении.

По сообщениям местных СМИ, о дальнейших мерах будет объявлено 30 декабря, а Совет по защите общественного здоровья соберется снова в начале января.

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Отметим, 25 декабря в стране было зарегистрировано более 100 тыс. новых случаев инфицирования, что является самым высоким показателем в стране с момента начала пандемии.

По информации сайта Worldometers, который отслеживает ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в мире, за прошлые сутки, 27 декабря во Франции официально зарегистрировано 30 383 случая инфицирования.

Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 9 146 451 случай заболевания коронавирусом. Умерли от COVID-19 122 898 человек, побороли болезнь 5 162 757 людей.

Отметим, что в связи з широким распространением штамма Омикрон в мире люди начали гадать, как отличить его симптомы. В частности, данные, опубликованные крупнейшей частной страховой компанией Южной Африки, предполагают, что у южноафриканцев, заболевших новым вариантом, часто возникает першение или боль в горле, а также заложенность носа, сухой кашель и боли в мышцах, особенно, в пояснице. Однако такие же симптомы есть и у штамма Delta, и у исходного коронавируса.

Одно из возможных отличий заключается в том, что Омикрон с меньшей вероятностью, чем более ранние варианты, вызывает потерю вкуса и запаха. Исследования показывают, что 48 процентов пациентов с исходным штаммом SARS-CoV-2 сообщили о потере запаха, а 41 процент – о потере вкуса.

Еще одно различие между Омикроном и другими вариантами заключается в том, что новый штамм имеет более короткое время инкубации – после того, как человек подвергся воздействию, нужно всего три дня, чтобы у него появились симптомы по сравнению с 4-6 днями с Дельты и оригинального коронавируса, рассказал доктор Валид Джавид, директор по профилактике и контролю инфекций в центре города Маунт Синай в Нью-Йорке. По его словам, это может быть связано с тем, что мутации этого варианта помогают ему прикрепляться к клеткам и проникать внутрь.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в США на Рождество, 25 декабря, были отменены 957 авиарейсов. Причиной стал новый штамм коронавируса Омикрон, из-за которого заболели многие пилоты и другие члены экипажа;

Омикрон распространился в 110 странах мира, а в некоторых европейских даже стал доминирующим. На фоне его стремительного распространения чиновники начали вводить еще более усиленные ограничения внутри государств и на пересечение их границ.