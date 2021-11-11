Во Франции заявили о пятой волне COVID-19: какая ситуация с заболеваемостью в стране

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что на сегодня страна переживает уже пятую волну коронавируса. За предыдущие сутки там подтвердили 11 883 новых случаев болезни.

Циркуляция вируса все ускоряется, процитировало слова французского чиновника Reuters. Он подчеркнул, что уже второй день подряд количество заражений у них превышает 10 тысяч.

"Несколько соседних стран уже находятся в пятой волне эпидемии COVID-19. То, что мы переживаем во Франции, явно похоже на начало пятой волны", – сказал Веран.

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Во французском Минздраве отмечают, что примерно с середины октября в количество новых случаев коронавируса в стране от недели к неделе увеличивалось в процентах, выражаясь двузначным числом. В среднем за последние семь дней фиксируется около 9 тысяч случаев болезни.

По данным сайта Worldometers, Франция пребывает на седьмом месте в мире и третьем в Европе по количеству случаев COVID-19 – за все время пандемии таких подтвердили 7,2 млн. Из них более 118 тысяч человек скончались, а свыше 5,1 млн переболели и вылечились. Активными больными в стране остаются около 135,8 тыс. жителей.

При этом 46,2 млн взрослых во Франции уже полностью вакцинированы против коронаавируса, что составляет 68,4% от всего населения в более 67,5 млн людей. Если считать по одной прививке, то она есть у 51,4 млн (76,1%) проживающих в стране.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Франции фактически обязали пенсионеров получать по третьей дозе вакцины против COVID-19. Без бустерной прививки сертификат об иммунизации у пожилых людей в стране не будет действовать.