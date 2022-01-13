Во Франции вводят систему вакцинных пропусков: как будет работать и что с заболеваемостью в стране

Сенат Франции одобрил в четверг, 13 января, последние меры правительства по борьбе с коронавирусом COVID-19, в том числе систему вакцинных пропусков. Однако эти меры столкнулись с некоторым сопротивлением со стороны общественности после резкой критики непривитых со стороны президента страны Эммануэля Макрона.

Сенат поддержал принятие документа 249 голосами против 63. Об этом сообщает международное информагентство Reuters и французское информагентство France24.

Макрон и члены его правящей партии La Republique En Marche в этом году активизировали свою кампанию против тех, кто не вакцинирован от COVID, поскольку Франция борется с пятой волной вируса. В этом месяце Макрон сказал газете Le Parisien, что он хочет "разозлить" непривитых людей, сделав их жизнь настолько сложной, что они в конечном итоге получат вакцину от COVID-19.

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Согласно принятому законопроекту, жители Франции должны будут подтвердить свой вакцинальный статус для доступа в рестораны и бары, культурные центры или межрегиональный общественный транспорт. Отрицательного теста на COVID-19 больше не будет достаточно, за исключением доступа к медицинским учреждениям и услугам.

Члены Сената и Ассамблеи встретятся в четверг в Бурбонском дворце для того, чтобы достичь соглашения по окончательной версии законопроекта в объединенном комитете. Если соглашение будет достигнуто, документ будет вынесен на окончательное голосование в Сенат 13 января и в Ассамблею 14 января.

Если же две палаты не смогут прийти к соглашению, законопроект вернется в обе палаты для нового раунда поправок и голосования, а последнее слово будет за Ассамблеей.

В то же время Сенат уже внес несколько поправок, ограничивающих сферу применения законопроекта. К примеру, система вакцинных пропусков может быть введена только тогда, когда число госпитализаций, связанных с COVID-19, будет превышать 10 000 по всей стране. По данным органов здравоохранения, число госпитализированных пациентов в настоящее время составляет около 24 000 человек.

Сенаторы также ограничили требование о прохождении вакцинации лицами в возрасте 18 лет и старше. Несовершеннолетние в возрасте от 12 до 17 лет по-прежнему должны будут предъявить простой медицинский паспорт, для чего достаточно отрицательного теста.

Назвав текст "значительно улучшенным", сенатор от Республиканской партии Бруно Ретайо предостерег Ассамблею от отмены новых положений.

В среду во Франции было зарегистрировано 361 719 новых случаев заражения COVID-19 и 246 смертей. В общем с начала пандемии в стране обнаружили 12 934 982 случаев коронавируса, из них 126 305 человек не справились с болезнью, а 5 162 757 - успешно ее преодолели.

Напомним, во Франции заявили об обнаружении нового штамма COVID-19 с большим количеством мутаций. Отмечается, что его в страну могли "привезти" путешественники из Камеруна.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что следующие несколько недель в стране будут "тяжелыми" из-за высокого уровня заболеваемости населения коронавирусом. На тот момент Франция стала одним из эпицентров пандемии в Европе после того, как там распространился новый штамм Омикрон.