Во Франции стартует вакцинация бустерной дозой от COVID-19 всех взрослых: без нее сертификаты будут недействительны

Во Франции за последние несколько дней резко выросло количество случаев коронавируса – ежедневно там фиксируют более 30 тысяч заражений, уровень госпитализаций и смертей тоже растет. Но чтобы сдержать вспышку, пправительство отказалось от введения локдауна и приступило к реализации плана по вакцинации взрослого населения бустерной дозой.

Министр здравоохранения Оливье Веран объявил о сокращении промежутка времени между второй и третьей прививками с шести до пяти месяцев. По его словам, страна имеет достаточно вакцин для запуска такой общенациональной кампании по иммунизации, передает ABC News.

Глава французского Минздрава указал, что в настоящее время в больницы из-за COVID-19 попадает в десять раз больше невакцинированных людей, чем вакцинированных.

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В стране более 89% взрослых французов уже иммунизированы, но медики подчеркивают, что спустя некоторое время после прививки иммунитет все же ослабевает. Также отмечается, что дети до 12 лет во Франции еще не имели доступа к вакцинам. Хотя это может измениться после того, как 25 ноября Европейское агентство лекарственных средств разрешило препарат Pfizer для прививок от COVID-19 несовершеннолетние в возрасте 5-11 лет.

Веран добавил, что в стране не будут вводить комендантский час и полную изоляцию, однако ряд ограничений усилят. Так, во всех общественных местах люди должны носить защитную маску. А COVID-сертификат, который требуется во многих закрытых помещениях по всей стране, станет недействительным, если человек не получил бустерную инъекцию.

Тем временем в знак возобновления опасений по поводу ситуации с коронавирусом во Франции Марокко прекратило все полеты в страну и из нее – с 26 ноября до дальнейшего уведомления.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 ноября в Париже состоялся марш "желтых жилетов" по случаю годовщины основания движения. К активистам присоединились противники вакцинации и в итоге акция переросла в погромы и столкновения с правоохранителями.