Во Франции медика оштрафовали и отлучили от работы за фейковые сертификаты

Во Франции врача уличили в подделке сертификатов о вакцинации от COVID-19. Житель региона Овернь-Рона-Альпы получил штраф размером 40 тысяч евро и временный запрет работать в профессии.

Как сообщает французская газета Le Figaro со ссылкой на заявление прокуратуры, медик обвиняется в бесплатной фальсификации 35 сертификатов, которой он занимался вместе с сыном.

Отмечается, что мужчина уже достиг пенсионного возраста, но работал в местном доме престарелых. Когда стало известно о его незаконной деятельности, он признал, что благодаря доступу к системе помог обзавестись фальсифицированными сертификатами ряду людей, а также сделал их для себя и своего сына.

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На допросе он объяснил свой поступок тем, что не доверяет вакцинам.

За нарушение врач получил полгода лишения свободы условно и штраф суммой 40 тысяч евро. Кроме того, следующие пять лет ему запретили работать в медицине.

Его сын, который помогал заинтересованным лицам выйти на отца, получил штраф размером 3000 евро, 1500 из них – условно.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Германии противник прививок убил своих жену и детей, а затем застрелился сам из-за поддельного COVID-сертификата. Причиной преступления могло быть, что на работе у его жены узнали, что ее справка подделана.