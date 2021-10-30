Власти спохватились только в сентябре, потеряв драгоценное время: Гройсман сказал, как выйти из COVID-кризиса

Украинские власти потеряли драгоценное время для борьбы с пандемией коронавируса. Теперь политики должны объединиться и принять ряд важных управленческих решений.

В частности, создать коронавирусный штаб, который будет поминутно знать все проблемы на местах, обеспечить все учреждения кислородом, расширить программу "Доступные лекарства" для того, чтобы лечащиеся дома пациенты получили бесплатные препараты и разрешить бустерную прививку. Такое мнение высказал лидер политической партии "Украинская Стратегия" Владимир Гройсман в студии политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" 29 октября (чтобы посмотреть видео, досколльте до конца страницы).

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Кроме того, по его словам, нужно ввести амнистию для тех, кто получил поддельный сертификат вакцинации и позволить им привиться.

В то же время, как отметил Гройсман, оппозиционные партии должны взять ситуацию в свои руки и на ближайшем заседании парламента заблокировать трибуну и заставить нардепов принять важные решения по коронавирусу. В частности, относительно кислорода и финансирования.

"Сейчас в Украине управленческий хаос и бардак – не только с коронавирусом, но и с энергетикой, экономикой и безработицей. С ним нужно покончить. Обращаюсь к партии "Слуга народа". Украинцы дали вам большинство, чтобы вы 24/7 голосовали за то, что нужно. Но вы говорите, что только 2 ноября примете ряд важных решений по COVID-19. Вы что, только проснулись? Вы не знали, что было в феврале, апреле, сентябре? Мы имели передышку летом, что вы делали? Ездили отдыхать, ходили на дискотеки, в Трускавец пить водичку и танцевать?" – подчеркнул политик.

По его словам, в начале пандемии ситуация с коронавирусом в Украине была провальной, но летом страна получила драгоценное время.

"Первые месяца были полностью провальными, мы начали приобретать тяжелый опыт, когда люди погибали. У нас было время, господь и люди нам подарили время для того, чтобы подготовиться. Если в апреле мы понимали, что имеем 95 тысяч коек, которые могут быть заполнены, то могли посчитать, сколько нужно кислорода для этих коек", – сказал Гройсман.

Как сообщал OBOZREVATEL, вопрос о закупках кислорода в условиях пандемии коронавируса должен был быть решен заранее на централизованном уровне, заявил генеральный директор Государственного предприятия "Медицинские закупки Украины" Арсен Жумадилов.