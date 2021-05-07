Власти Киева усилили контроль за вакцинацией от COVID-19. Документ

В столице усилили контроль за использованием вакцины от COVID-19 через отдельные случаи прививок лиц, которые не входят в приоритетные группы.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Письмо с соответствующим призывом к главам райгосадминистраций, в подчинении которых находятся центры первичной медико-санитарной помощи и консультативно-диагностические центры, на базе которых расположены прививочные пункты, подписала директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург.

В письме указано, что на сегодня проводится вакцинация лиц возрастной группы 65 лет и старше, и граждан из целевых групп предыдущих этапов вакцинации. А также сообщается, что встречаются (в частности, по сообщениям граждан, которые являются корреспондентами социальных сетей) случаи вакцинации лиц, не входящих в приоритетных группы, определенные дорожной картой.

"Департамент обратился к главам РГА с просьбой отметить и со своей стороны директорам определенных медучреждений о необходимости соблюдения требований Приказа Министерства здравоохранения о дорожной карте по этапности вакцинации целевых групп во время прививочной кампании от COVID-19", – подчеркнула Валентина Гинзбург.

Она отметила, что по данным отчетных форм Министерства здравоохранения Украины в столице среди лиц, которые не вошли в приоритетные группы вакцинирован 91 человек. Например, в Николаевской области – 900 человек, в Черкасской – 768, Кировоградской – 408, в Харькове – 367 человек, Полтавской области – 292 т.

"Киев численности населения является крупнейшим городом страны. Предположительно, что при лучших показателях вакцинации, которые уже много недель подряд удерживает столица, возможны единичные случаи нарушений. Но по сравнению с официальным статистическим данным Минздрава в других регионах эти случаи именно одиночные", – подчеркнула Гинзбург.

Отдельно директор Департамента сообщила, что все публичные лица, которые ранее были привиты согласно приказу Минздрава в рамках кампании по популяризации вакцинации обязательно получат вторую дозу вакцины.

Отметим, в Киеве продолжается прививки от COVID-19 человек в возрасте 65+ и лиц, входящих в первых двух этапов вакцинации. По состоянию на 6 мая в столице привито 24370 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице за прошедшие сутки, 6 мая, зарегистрировали 611 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.