Вирус становится агрессивнее: медики рассказали о тяжелых последствиях COVID-19 и назвали группы риска
Коронавирусная инфекция стала агрессивнее и приводит к тяжелым последствиям, таким как тромбоз в кишечнике и нижних конечностях. В зоне риске – люди старше 60 лет и страдающие тяжелыми хроническими заболеваниями.
Как рассказали в интервью ТСН медики восьмой городской больницы Львова, чтобы спасти жизни троим невакцинированным пациентам из-за тяжелого течения коронавируса, им пришлось ампутировать больным конечности. Медики называют тромбоз одним из наиболее частых осложнений COVID-19.
"Вирус становится агрессивнее. И это не очередные "страшилки"", – отметили врачи.
Как объяснили специалисты, вирус вызывает тромбирование мелких и крупных сосудов в разных участках тела. Чаще всего от его агрессии страдают легкие, в них вирус вызывает агрегацию мелких клеток крови, которые приводят к микротромбированию.
"Были такие случаи, когда пациенты чувствовали себя хорошо, а компьютерная томография показывала масштабное поражение легких, или даже наоборот, пациенту трудно дышать, а на КТ не видно изменений в органе", – рассказали специалисты.
В комментарии изданию Tvoemisto.tv медики уточнили, что большинству тяжелобольных – больше 60 лет.
Также они отметили, что больше всех рискуют столкнуться с тяжелыми последствиями инфекции те, кто болеет диабетом, атеросклерозом, курильщики и те, у кого есть лишний вес.
"Коварство вируса состоит и в том, что тромбоз, как осложнение, не всегда случается в разгар болезни, а после полного выздоровления. Поэтому после выписки из больницы, необходимо быть на постоянном контроле у семейных врачей", – рекомендовали медики.
В свою очередь, в министерстве здравоохранения Украины в который раз напомнили, что иммунитет вырабатывается после 2-й дозы вакцины от коронавируса, которую необходимо получить в рекомендованный медиками интервал:
CoronaVac/Sinovac – 14-28 дней
Comirnaty/Pfizer – 21 день
Moderna – 28 дней
AstraZeneca – 4-12 недель
Как сообщал OBOZREVATEL, в Тернопольской области от COVID-19 скончался ребенок, которому было всего три месяца от рождения. Это стало первым летальным случаем в результате COVID-19 среди детей в регионе.
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