Вирус становится агрессивнее: медики рассказали о тяжелых последствиях COVID-19 и назвали группы риска

Коронавирусная инфекция стала агрессивнее и приводит к тяжелым последствиям, таким как тромбоз в кишечнике и нижних конечностях. В зоне риске – люди старше 60 лет и страдающие тяжелыми хроническими заболеваниями.

Как рассказали в интервью ТСН медики восьмой городской больницы Львова, чтобы спасти жизни троим невакцинированным пациентам из-за тяжелого течения коронавируса, им пришлось ампутировать больным конечности. Медики называют тромбоз одним из наиболее частых осложнений COVID-19.

"Вирус становится агрессивнее. И это не очередные "страшилки"", – отметили врачи.

Как объяснили специалисты, вирус вызывает тромбирование мелких и крупных сосудов в разных участках тела. Чаще всего от его агрессии страдают легкие, в них вирус вызывает агрегацию мелких клеток крови, которые приводят к микротромбированию.

Видео дня

"Были такие случаи, когда пациенты чувствовали себя хорошо, а компьютерная томография показывала масштабное поражение легких, или даже наоборот, пациенту трудно дышать, а на КТ не видно изменений в органе", – рассказали специалисты.

В комментарии изданию Tvoemisto.tv медики уточнили, что большинству тяжелобольных – больше 60 лет.

Также они отметили, что больше всех рискуют столкнуться с тяжелыми последствиями инфекции те, кто болеет диабетом, атеросклерозом, курильщики и те, у кого есть лишний вес.

"Коварство вируса состоит и в том, что тромбоз, как осложнение, не всегда случается в разгар болезни, а после полного выздоровления. Поэтому после выписки из больницы, необходимо быть на постоянном контроле у семейных врачей", – рекомендовали медики.

В свою очередь, в министерстве здравоохранения Украины в который раз напомнили, что иммунитет вырабатывается после 2-й дозы вакцины от коронавируса, которую необходимо получить в рекомендованный медиками интервал:

CoronaVac/Sinovac – 14-28 дней

Comirnaty/Pfizer – 21 день

Moderna – 28 дней

AstraZeneca – 4-12 недель

Как сообщал OBOZREVATEL, в Тернопольской области от COVID-19 скончался ребенок, которому было всего три месяца от рождения. Это стало первым летальным случаем в результате COVID-19 среди детей в регионе.