Винницкая область перешла в "красную" зону карантина: какие запреты действуют с 18 ноября

Марина Погорилко
Марина Погорилко
Covid
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Виннитчина перешла в 'красную' зону

С полуночи четверга 18 ноября на территории Винницкой области установлен "красный" уровень эпидемической опасности. Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов. В регионе вводится ряд ограничений "красной" карантинной зоны. В частности, запрещается работа:

  • заведений общепита,

  • ТРЦ,

  • непродовольственных рынков и магазинов,

  • проведение массовых мероприятий и т.п.

Также на дистанционное обучение переходят учебные заведения, кроме детсадов и 1-4 классов.

По словам министра, ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений или мероприятий вакцинированы.

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Кроме того, для полностью вакцинированных граждан будут не действовать ограничения, установленные для межрегионального транспортного сообщения.

Обязательная вакцинация не ограничивается посещение:

  • продовольственных магазинов,

  • АЗС,

  • банков

  • почты,

  • ветеринарных клиник и магазинов,

  • аптек.

В то же время следует помнить о сохранении масочного режима и социальной дистанции в таких местах.

Ограничение карантинных зон в Украине

Согласно данным Минздрава, за минувшие сутки в Винницкой области выявлено 929 новых случаев заболевания коронавирусом. Умерли от болезни 19 человек, поправилось – 399.

Напомним, решение о переходе Винницкой области в "красную" зону принято еще 15 ноября. Оно обусловлено повышенными показателями заболеваемости коронавирусом.

8 ноября к "красной" эпидемической зоне присоединилась также Волынская область. Таким образом, в стране уже 18 регионов показывают высокие показатели заболеваемости и там установлен наиболее опасный карантинный уровень.

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