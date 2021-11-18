Винницкая область перешла в "красную" зону карантина: какие запреты действуют с 18 ноября
С полуночи четверга 18 ноября на территории Винницкой области установлен "красный" уровень эпидемической опасности. Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов. В регионе вводится ряд ограничений "красной" карантинной зоны. В частности, запрещается работа:
заведений общепита,
ТРЦ,
непродовольственных рынков и магазинов,
проведение массовых мероприятий и т.п.
Также на дистанционное обучение переходят учебные заведения, кроме детсадов и 1-4 классов.
По словам министра, ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений или мероприятий вакцинированы.
Кроме того, для полностью вакцинированных граждан будут не действовать ограничения, установленные для межрегионального транспортного сообщения.
Обязательная вакцинация не ограничивается посещение:
продовольственных магазинов,
АЗС,
банков
почты,
ветеринарных клиник и магазинов,
аптек.
В то же время следует помнить о сохранении масочного режима и социальной дистанции в таких местах.
Согласно данным Минздрава, за минувшие сутки в Винницкой области выявлено 929 новых случаев заболевания коронавирусом. Умерли от болезни 19 человек, поправилось – 399.
Напомним, решение о переходе Винницкой области в "красную" зону принято еще 15 ноября. Оно обусловлено повышенными показателями заболеваемости коронавирусом.
8 ноября к "красной" эпидемической зоне присоединилась также Волынская область. Таким образом, в стране уже 18 регионов показывают высокие показатели заболеваемости и там установлен наиболее опасный карантинный уровень.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Минздраве сообщили, что продуктовые магазины, как и аптеки, пока не рассматриваются с точки зрения карантинных ограничений. Доступ к ним для невакцинированных граждан не может быть закрыт даже в "красной" зоне.
МОН направило в регионы письма с рекомендацией отменить дистанционное и возобновить очное обучение в школах. В ведомстве отметили, что полный курс вакцинации получили более 82% работников школ.
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