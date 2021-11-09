Великобритания официально признала вакцину CoronaVac, которой прививают в Украине

В Британии официально заявили, что признают препараты для вакцинации против коронавируса CoronaVac/Sinovac, Sinopharm Beijing и Covaxin. Их добавили в перечень тех вакцин, которые одобрены для въезда туристов в страну.

Об этом пишет Reuters. Новые правила, как отмечается, были приняты в понедельник, 8 ноября. Они вступят в силу с 22 ноября и коснутся тех граждан, которые полностью завершили курс вакцинирования, включая жителей Арабских Эмиратов, Малайзии и Индии.

Таким образом, эти путешественники смогут въезжать в Британию без самоизоляции по прибытии. Кроме того, полностью вакцинированные люди, у которых есть сертификат, больше не должны делать тест на коронавирус перед вылетом.

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Однако, остается действующим требование о экспресс-тесте на второй день после прибытия в страну. Помимо указанных препаратов в список также входят вакцины компаний Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna и Janssen.

Напомним, вакцина CoronaVac/Sinovac применяется в сорока странах мира. Она одобрена Всемирной организацией здравоохранения для экстренного использования.

В Украине это был один из первых доступных препаратов для вакцинации. К началу октября более 2 млн украинцев привились вакциной CoronaVac. Украина имеет около 6 млн доз этой вакцины.

Как сообщал OBOZREVATEL, Великобритания первой в мире одобрила использование таблеток для лечения коронавируса. Речь идет о препарате Молнупиравир от компании Merck.