Вакцины не влияют на шансы забеременеть: врачи дали окончательный ответ

Вакцинация от коронавирусной инфекции не снижает шансы на успешную беременность для пар, которые пытаются зачать ребенка. Более того, она способствует здоровому течению беременности и защищает женщину и ее будущего малыша от COVID-19.

Как сообщает CBS news со ссылкой на исследование ученых из Бостонского университета (США), новые доказательства дополнили уже существующие утверждение о том, что вакцины снижают риск заражения беременных и их будущих детей. Ученые уточнили, что опирались на данные людей из онлайн-опроса.

"Результаты подтверждают, что вакцинация для пар, желающих забеременеть, не влияет на фертильность", – заявила в пресс-релизе доктор Диана Бьянки, глава подразделения Национальных институтов здравоохранения, финансировавшего исследование.

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Авторы исследования объяснили, что они опрашивали участников – взрослых женщин в возрасте до 45 лет, которые пытаются зачать ребенка без использования методов лечения бесплодия, и их партнеров каждые восемь недель в течение года.

"Статистический анализ данных участников не выявил "значительной связи" между парами, которые сообщили о вакцинации от COVID-19, и вероятностью того, что они смогли забеременеть, по сравнению с непривитыми участниками", – отметили специалисты.

Исследователи заявили, что это также применимо для множества других факторов, включая марку вакцины и разное время года.

В то же время, ученые отметили, что у партнеров-мужчин, которые сообщили о положительный результате на COVID-19, было зафиксировано "временное снижение" вероятности зачатия в течение 60 дней.

"Эти результаты показывают, что у мужчин инфекция SARS-CoV-2 может быть связана с кратковременным снижением фертильности", – сказали они.

Медики предположили, что это может быть результатом многодневной лихорадки, вызванной COVID-19.

Отмечается, что исследователи из Бостонского университета планируют продолжать следить за участниками, чтобы отслеживать любые потенциальные "долгосрочные связи" между вакцинацией и вероятностью того, что пары могут зачать ребенка в течение одного менструального цикла.

"Однако, – добавляют они, – маловероятно, что через много месяцев после вакцинации могут возникнуть неблагоприятные последствия для фертильности", – сказано в исследовании.

В то же время, ученые предупредили, что сам вирус может увеличить риск мертворождения. Так, в одном недавнем исследовании ученых NIH, опубликованном в журнале Nature, было описано воспаление у детей, вынашиваемых инфицированными матерями, которое может "привести к долгосрочным заболеваниям".

"Мы знаем, что беременные с COVID-19 могут сильно заболеть. Некоторые умрут, а у многих возникнут осложнения во время беременности и у новорожденных", – сказано в исследовании.

Американские медики отметили, что в последние месяцы показатели вакцинации от COVID-19 среди беременных или пытающихся забеременеть людей улучшились. Однако опасения по поводу фертильности и вакцинации все еще сохраняются в обществе, отчасти из-за дезинформации в социальных сетях. Опрос, опубликованный в ноябре Фондом семьи Кайзер, показал, что почти 3 из 10 взрослых американцев верят или допускают, что вакцины вызывают бесплодие.

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