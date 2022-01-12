'Вакцины хватит': в Минздраве рассказали, сколько украинцев сделали бустерные прививки и стоит ли бояться 'побочки'

С начала кампании по бустерной вакцинации населения в Украине, за первые дни ее проведения, третью дозу получили около 20 тысяч украинцев. В Минздраве подчеркивают, что не стоит бояться побочных эффектов.

Как рассказал в интервью ВВС главный санитарный врач Украины, заместитель Министра здравоохранения Украины Игорь Кузин, официальное решение о проведении бустерной вакцинации Европейская техническая группа по вопросам иммунизации, которая анализирует всю доказательную литературу, проводит оценку эффективности и безопасности смешивания вакцин, обнародовала только 23 декабря. Этим и были обусловлены сроки старта вакцинации третьей дозой в Украине.

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Он отметил, что с начала старта кампании в пунктах прививок на бустер очередей не было. Наплыв желающих сделать третью прививку наблюдался лишь в отдельных медучреждениях.

"Возможно, это связано с праздниками, когда многие откладывали это на "после праздников". Очереди были шестого и восьмого января, но только в некоторых вакцинальных центрах", – сказал замминистра.

Говоря о значимости бустерной дозы, Кузин подчеркнул, что Минздрав рассчитывает, что третью дозу по максимуму получат представители объектов критической инфраструктуры и медицинские работники, поскольку эти сферы являются ключевыми во время вспышек.

"Охваты этих категорий позволят функционировать больницам и объектам критической инфраструктуры, потому что люди там будут защищены", – отметил он.

Кузин также заверил, что препаратов для бустерной вакцинации хватит всем. По его словам, Украина уже имеет контракты на поставку 25 млн доз Pfizer в течение 2022 года и 6,5 млн CoronaVac. Еще около 10 млн доз ожидаются, как помощь в рамках механизма Covax.

Замминистра отметил, что человек, который придет делать бустер, сможет выбрать препарат среди мРНК вакцин – Pfizer или Moderna.

Он же призвал не бояться побочных эффектов от вакцинации.

"В странах, где уже широко внедряют бустер, количество неблагоприятных событий такое же, как и при базовом курсе прививок", – сказал Кузин.

Он добавил, что бежать на прививку третьей дозой раньше разрешенного срока не стоит. Кузин напомнил, что бустер рекомендовано колоть через шесть месяцев после второго укола от коронавируса. Оптимальными же сроками для бустера он назвал период от шести до девяти месяцев. В то же время, Кузин отметил, что если после второй прививки прошло более девяти месяцев, все равно необходимо прийти на укол.

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