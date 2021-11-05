Вакцину против COVID-19 протестировали вместе с плацебо: головная боль была даже у тех, кто получил физраствор

Такие негативные эмоции как страх, беспокойство и нервозность могут серьезно сказаться на организме после получения вакцины против COVID-19, вызывая головную боль. Это касается даже тех пациентов, которые вместо реального фармацевтического препарата получают солевой раствор (плацебо).

Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного исследовательской группой, координируемой профессором Мартином Аманцио с факультета психологии Туринского университета, передает журнал la Reppublica. Ученые пытались определить взаимосвязь последствий вакцины с опасениями перед ней.

"В эксперименте приняли участие две группы людей: одни получили инъекцию сертифицированного препарата против коронавируса, другие – солевой раствор или пустышку. Однако и те, и другие переживали впоследствии головную боль и ломоту конечностей. В этом случае мы можем говорить о так называемом эффекте "ноцебо", противоположном "плацебо", то есть вызывающий негативную реакцию организма", – указано в научной работе исследований.

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Профессор кафедры психологии Туринского университета Мартина Аманцио указала, что результаты этого эксперимента очень важны для увеличения темпов добровольной вакцинации среди мирового населения. Большинство тех, кто отказывается от вакцины против опасного заболевания, по словам ученой, плохо осведомлены о безопасности вакцины и получают информацию от "соседей", получивших вакцину в панике и получивших отрицательную реакцию организма.

"Кроме головной боли это может быть хроническая усталость, тошнота, повышенная температура и другие побочные эффекты, которые в научных кругах называют "ноцебо", – заключила Аманцио.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Оксфордском университете обнаружили специфический ген, который усугубляет переносимость коронавируса COVID-19.