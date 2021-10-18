Вакцину, которая может спасти жизнь, сливают в канализацию: в Украине разоблачили аферу. Видео

В Украине на фоне волны коронавируса и одновременно устойчивого нежелания большинства граждан получать прививки раскрыли аферу с вакцинацией. Дозы вакцин, которые могли бы спасти чью-то жизнь, якобы сливают в канализацию, а украинцы получают поддельные COVID-сертификаты.

К тому же к таким махинациям иногда причастны сами медицинские работники. Об этом говорится в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По данным журналистов, ситуация имеет место особенно в приграничных регионах, в частности на западе Украины.

Отмечается, что там заробитчане идут в пункты прививок, чтобы получить законные международные сертификаты о вакцинации легализированным в Европе препаратом Pfizer.

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Однако вместо того, чтобы колоть им инъекцию, местные медики сливают дозы в рукомойник. В итоге за деньги людям оформляют и выдают фальшивые сертификаты об иммунизации.

"Вакцину, которая способна сохранить жизнь, просто спускают в канализацию. Афера приобрела такой масштаб, что, например, на Закарпатье уже можно говорить о настоящем ативакцинальном туризме. Цена такой услуги – 2-2,5 тыс. грн", – говорится в сюжете.

Напомним: за последние сутки в Украине было зарегистрировано еще 9524 заражения коронавируcом, из которых 790 – среди детей и 122 – медиков. Кроме этого, в больницы попали 3127 новых пациентов, от последствий болезни умерли 177 человек, а 3421 выздоровел.

На 18 октября в стране подтверждено 2 644 694 всех случаев COVID-19, из них 60 810 смертей и 2 329 418 выздоровлений. Так, активными больными остаются не менее 254,4 тыс. жителей.

В то же время за последние три месяца в Украине 98% лиц, которые из-за коронавируса попадали в больницу, были невакцинированные. На сегодня одну прививку против COVID-19 получили 7 956 093 украинца, а 6 490 162 вакцинированы полностью.

Добавим, что на сегодня пять регионов Украины находятся в "красной" карантинной зоне. С 18 октября к Херсонской области присоединились также Запорожская, Днепропетровская, Одесская и Донецкая.

Как сообщал OBOZREVATEL, врач-иммунолог Борис Донской прогнозирует, что медицинской системе Украины грозит коллапс из-за нынешнего всплеска заболеваемости COVID-19. По его словам, в стране надо ускорить вакцинацию пенсионеров и одновременно ввести ограничения для лиц из групп риска, которые еще не получили прививки.