Вакцинированные в 99% случаев не попадают в реанимацию: врач объяснил, как прививка от COVID-19 может спасти жизнь

Вакцина от коронавирусной инфекции достаточно хорошо защищает человека от тяжелого течения болезни и может предотвратить его госпитализацию, тем более попадание в реанимацию. У вакцинированных COVID-19, как правило, протекает в легкой форме.

Как сказал в интервью УНН доктор медицинских наук, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Национального медицинского университета им. А. А. Богомольца Владимир Широбоков, вакцинацию от коронавируса можно сравнить с защитой жизни. По его словам, 99% вакцинированным удается избежать реанимации в случае заражения.

В то же время, специалист отметил, что во многом ход болезни зависит от того, какую вирусную нагрузку получил организм. Так как, накопление вируса в респираторном тракте человека – как у вакцинированного, так и не у вакцинированного – достаточно высокое.

Видео дня

"Так что и вакцинированные также являются источником передачи вируса", – подчеркнул врач.

Широбоков подчеркнул, что исходя из вышесказанного, пользоваться средствами индивидуальной защиты должны все без исключения.

"Та же маска – она защищает где-то на 50%", – сказал медик.

Он добавил, что многое зависит от того, какое количество вируса попадет в организм, а средства индивидуальной защиты способны снизить этот "удар".

Как сообщила пресс-служба Минздрава, за прошлые сутки, 17 ноября, в Украине зафиксирован 20 591 новый подтвержденный случай коронавируса. Среди заболевших 1 478 детей и 377 медработников. За сутки недуг забрал жизни 752 украинцев. Всего с начала пандемии летальных исходов – 79 506. Также за минувшие сутки госпитализированы с коронавирусом или подозрением на него 3 907 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, инфекционист Ольга Голубовская считает, что реальная статистика заражений коронавирусом в Украине отличается от официальной.