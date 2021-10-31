Люди сердятся в комментариях и агрессивно рассказывают, мол, не советуй вакцинацию, у многих разные болезни и т д...

Дорогие мои, кто не знает – я волонтёр в госпитале с начала войны, фактически на протяжении всех лет, каждый день вижу, кто и что лечит.

Вы думаете мы видим только раненых с войны? Нет, конечно! В палатах с военными и рядом – люди с различными заболеваниями.

Я видела, как молодой человек может за три дня потерять с десяток кило и выглядеть, как старик. Видела не только людей без ног, рук, глаз, без части головы, но и со страшными заболеваниями: онко, саркомы и многое другое. Я видела людей в таком состоянии, что не дай Бог кому-то такое видеть. Страшно!

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Я знаю десятки врачей , а большинство антиваксов берут информацию из интернета. Поэтому я призываю вас беречь себя и своё здоровье. Когда вы читаете тех, кто пишет о Всемирном заговоре и кричит, что вас чипируют и хотят вколоть смертельную вакцину – сходите в любую больницу и посмотрите, сколько людей умирают не от вакцины.

Многие просто не видели и не знают, как страшно смотреть на истощённого, умирающего человека.

Подойдите к вопросу вакцинации с точки зрения современного, здравомыслящего человека, а не человека средневековья. Я тоже боялась колоть, долго отодвигала этот момент, но здравый смысл взял верх. Пошли, сдали анализы, изучили сотни мнений, посоветовались с опытными врачами – и решили рискнуть. И я об этом нисколько не жалею. Даже легче стало на душе, что есть некая защищенность от тяжёлой инфекции. Заставить можно только тех, кто не имеет собственного мнения. Не хотите – не колите, но подумайте о том, правильно ли это по отношению к себе и близким.

Лучше сделать и не жалеть, чем не сделать – и потом корить себя за потерю здоровья и близких.

Очень надеюсь, что мой посыл поможет многим сделать выбор. И главное, мой посыл всем вам, чтобы вы были красивы, счастливы, живы и здоровы.