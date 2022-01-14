Вакцинация уменьшает риск смерти от COVID-19 в десять раз: в Минздраве привели цифры

В Украине люди, не получившие прививки против коронавируса, в десять раз больше подвергаются риску умереть в случае инфицирования. Только в четвертом квартале прошлого года почти 95% умерших граждан были неиммунизированными.

На такие цифры указал министр здравоохранения Виктор Ляшко на своей странице в Facebook. Он выразил убеждение, что шансы на жизнь при заражении COVID-19 напрямую связаны с вакцинальным статусом человека.

По словам главы Минздрава, в 2022 году мир продолжит учиться жить с вирусом, спровоцировавшим пандемию. А также искать еще более действенные средства для сдерживания и предотвращения заболеваемости. Но пока таковой является вакцинация, которой нужно охватить все большее количество населения.

Видео дня

Ляшко подчеркнул, что сезонность больше не является основным фактором начала вспышек коронавируса в мире. Об этом свидетельствует особенность возникновения новых волн заболеваемости в разных странах.

"К примеру, по открытым данным, в Швейцарии COVID-19 приводит к смерти невакцинированных в почти 22 раза чаще, чем прошедших полный курс вакцинации. В США – от 5 до 7 раз, в зависимости от вакцины, во Франции – в 8 раз, с увеличением риска смертельного течения болезни у лиц постарше", – рассказал министр.

Говоря о ситуации в Украине, он также привел данные электронной системы здравоохранения. Согласно им, на конец декабря 2021 года доля вакцинированных пациентов среди попавших в больницу составила 11,7%. Это свидетельствует о том, что 88,3% госпитализированных людей вообще не проходили курс прививок.

"Риск госпитализации среди невакцинированного населения больше в 4,3 раза, чем у полностью вакцинированного. Ныне самые высокие показатели смертности наблюдаются в возрастной группе 60 лет", – подчеркнул Ляшко.

Он добавил, что в этой возрастной группе 38,9% украинцев получили первую прививку против COVID-19. Также отметил, что для них коронавирус более опасен из-за сопутствующих заболеваний.

"Поэтому напоминаю: вакцинация базовым курсом прививок и бустерной дозой – лучшая защита, которая может спасти жизнь вам и вашим близким. Не медлите!" – призвал министра.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине гражданам уже доступна бустерная вакцинация против COVID-19. О том, как сделать такую прививку и что будет с COVID-сертификатами, узнавайте по ссылке.