Зайшов на сторінку до Павла Себастьяновича і виявив, що у нас нова зрада: Аааааа!! У вакцинованій Німеччині спалах нових кейсів COVID! Вакцина не працює!

Для мене дуже дивно, що люди, які мають технічну чи економічну освіту, все життя працюють з цифрами, раптом забувають весь свій попередній досвід і замість цифр вірять пропаганді. Не треба так! Давайте без емоцій, мовою цифр.

Чи може у вакцинованій Німеччині трапитися спалах епідемії? Цифри кажуть, що на сьогоднішній день повністю вакциновано 67,7% німців. Населення Німеччини 82,9 млн осіб. Таким чином, не вакциновано 26,7 млн людей. Чи можливий спалах епідемії? З такою величезною кількістю невакцинованих - запросто.

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Під постом Павла купа радісних коментів, що вакцина не працює. Цифри ж говорять зворотнє. Нижче - графік смертельних випадків на душу населення в Німеччині та Україні. На графіку чітко видно, що у січні 2021, коли обидві країни були не вакциновані, смертність в Україні була значно НИЖЧОЮ (на піку - у 3 рази).

Зараз, коли Німеччина вакцинована на 67,7%, а Україна на 21%, смертність в Україні вже у 7 разів ВИЩА, ніж в Німеччині.

Цифри однозначні. Вакцинація зберігає життя. Якщо ви маєте критичне мислення, цифри просто не залишають вам вибору, вірити чи не вірити у ефективність вакцинування.

Ще одне про цифри. Деякі люди не вірять у цифри, бо, нібито, вони підтасовані. Зверну увагу, що підтасованими цифри можуть бути виключно у тоталітарних суспільствах: в Росії, Білорусі, Венесуелі, КНДР, Китаю. Я просто не уявляю собі, як можливо в Німеччині масово фальшувати медичну статистику і як німці, які бояться машину несправною продати, фальшують протоколи смертності.

МОЗ повідомляє про 725 нових смертей за вчора. Зберігайте життя і вакцинуйтеся! І поздоровте мене – тиждень тому моя мама вакцинувалася. Я переконав її цифрами. Бо хоч вона і була залякана пропагандою антивакцинаторів, але має критичне мислення.