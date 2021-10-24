Ученые объяснили, как получить 'супериммунитет' от коронавируса

Людям, перенесшим коронавирус, также следует пройти вакцинацию. Потому что в таком случае образовывается гибридный иммунитет, который более эффективно справляется с новыми COVID-штаммами.

Об этом заявили итальянские исследователи из Лаборатории обнаружения моноклональных антител и Университетского госпиталя Сьены, передает Nature. Ученые изучили уровень В-клеток памяти у двух категорий людей:

тех, кто вакцинировался после перенесенного коронавируса;

тех, кто сделал прививку, но ранее COVID-19 не болел.

Как оказалось, у первых пациентов процент нейтрализующих моноклональных антител был выше, чем у неболевших. Такой показатель сохранялся для каждого из известных штаммов.

Видео дня

"Почти шесть тысяч клеток были отсортированы. Более трех тысяч из них произвели моноклональные антитела против шипового белка и более четырехсот нейтрализовали оригинальный уханьский вирус SARS-CoV-2", – сказано в материале.

Вероятно, это может быть связано с зародышевой линией IGHV2-5;IGHJ4-1, обнаруженной только у переболевших людей. Она вырабатывала мощные и широко нейтрализующие антитела.

Согласно еще одному исследованию, прививка после ковида помогает организму выработать "супериммунитет" (гибридный иммунитет), который обеспечивает надежную защиту.

Как сообщал OBOZREVATEL: