Ученые объяснили, как получить "супериммунитет" от коронавируса
Людям, перенесшим коронавирус, также следует пройти вакцинацию. Потому что в таком случае образовывается гибридный иммунитет, который более эффективно справляется с новыми COVID-штаммами.
Об этом заявили итальянские исследователи из Лаборатории обнаружения моноклональных антител и Университетского госпиталя Сьены, передает Nature. Ученые изучили уровень В-клеток памяти у двух категорий людей:
тех, кто вакцинировался после перенесенного коронавируса;
тех, кто сделал прививку, но ранее COVID-19 не болел.
Как оказалось, у первых пациентов процент нейтрализующих моноклональных антител был выше, чем у неболевших. Такой показатель сохранялся для каждого из известных штаммов.
"Почти шесть тысяч клеток были отсортированы. Более трех тысяч из них произвели моноклональные антитела против шипового белка и более четырехсот нейтрализовали оригинальный уханьский вирус SARS-CoV-2", – сказано в материале.
Вероятно, это может быть связано с зародышевой линией IGHV2-5;IGHJ4-1, обнаруженной только у переболевших людей. Она вырабатывала мощные и широко нейтрализующие антитела.
Согласно еще одному исследованию, прививка после ковида помогает организму выработать "супериммунитет" (гибридный иммунитет), который обеспечивает надежную защиту.
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