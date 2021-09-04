Вакцинация от COVID-19 снижает риск длительного протекания болезни в два раза, – ученые

Вакцинированные от коронавирусной инфекции в два раза меньше рискуют заразиться болезнью. К тому же две трети из них смогут пережить инфекцию без госпитализации.

Как сообщил журнал Lancet Infectious Diseases со ссылкой на исследования ученых ZOE COVID Study, риск заражения COVID-19 у людей, прошедших полный курс вакцинации, снижается на 49%. Также, 73% привитых не нуждаются в госпитализации при инфицировании коронавирусом, а у трети из них исчезает число острых симптомов болезни.

Ученые отметили, что вакцинация не гарантирует полную защиту организма, однако подчеркнули, что в этом случае человек намного легче переносит заболевание. При этом у него могут проявляться уже знакомые при коронавирусе такие симптомы как потеря обоняния, кашель, озноб, головные боли и обессиливание.

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"Те, кто привился, переносят легче инфекцию по двум причинам. В первую очередь характерные для заболевания симптомы не так ярко выражены, а значит пациенту уже легче. Кроме того прививка гарантирует что инфицирование коронавирусом не перейдет в длительное течение", – заявил сотрудник Королевского колледжа Лондона, ведущий исследователь ZOE COVID Study Тим Спектор.

По его словам, исследование еще раз подтверждает пользу вакцинации.

Известно, что в мире уже сделано почти 4,5 млрд прививок против коронавируса в более чем 190 странах. Среди стран лидеров: ОАЭ, Португалия, Катар, Испания, Сингапур, Уругвай, Дания, Чили, Китай, Франция. Наибольшее число вакцинированных двумя дозами (около 76%) - в Катаре.

Как сообщал OBOZREVATEL, ведущий украинский инфекционист объяснила, какие симптомы могут возникать после вакцинации препаратами от коронавируса.