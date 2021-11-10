Вакцинация спасает! Статистика из больниц Одесщины, которая опровергает нелепые фейки. Инфографика

Лилия Рагуцкая
Лилия Рагуцкая
Covid
6 минут
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Вакцинация спасает! Статистика из больниц Одесщины, которая опровергает нелепые фейки. Инфографика

До 98% украинцев, попавших в больницу с коронавирусом – не были вакцинированы. Подавляющее большинство тех, кому не суждено было вернуться оттуда домой – в свое время приняли решение отказаться привиться от COVID-19. Об этом свидетельствует не только статистика МОЗ, но и данные с коронавирусной передовой: из больниц.

Так, по инициативе главы БФ "Корпорация монстров" Екатерины Ножевниковой, которую поддержали одесские чиновники, больницы Одесской области поделились своими данными по госпитализациям и смертности от коронавируса за последний месяц. Эти данные, собранные воедино, дали ответ на вопрос, способна ли вакцинация сохранить жизнь. А попутно – помогли разобраться, для кого вакцинация без преувеличения может стать вопросом жизни и смерти, а также какими вакцинами прививались те пациенты, которым избежать попадания в больницу не удалось.

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Говорят, существует ложь, большая ложь и статистика. Эту фразу в последнее время взяли на вооружение противники вакцинации от коронавируса в Украине. Многие из них уверяют: никакой пандемии нет, а ежедневные данные о тысячах новых заболевших и сотнях умерших МОЗ попросту фабрикует. Расхождения в стройных рядах антивакцинаторов в этом вопросе вызывает разве что заказчик подобной "лже-статистики": "массоны", "мировая закулиса" или вызывающий ужас у противников вакцинации Билл Гейтс.

При этом в последнее время в соцсетях начали тиражироваться практически идентичные сообщения вроде "мой муж вакцинировался – и вот он в больнице с коронавирусом", "коллега по работе после укола "Файзера" чуть не умерла", "парень топил за вакцинацию, дважды укололся – и умер от ковида" и тому подобное. Убеждение, что вакцина не только не помогает, но и вредит, что защищать себя от тяжелого течения болезни, которая может закончиться смертью, не нужно – подогревают и отдельные "медики" и "активисты антивакцинаторского движения".

В результате сомневающиеся укрепляются во мнении не прививаться. А врачи работают на износ, пытаясь спасать людей в переполненных больницах. И не имея возможности спасти всех.

Именно это и сподвигло руководителя волонтерского проекта "Корпорация монстров" Екатерину Ножевникову поинтересоваться соотношением вакцинированных и невакцинированных пациентов в коронавирусных больницах Одесской области (именно там работает проект) у самих врачей.

"Я позвонила в департамент (здравоохранения. – Ред.), сказала, что мы проигрываем эту войну. И что нужно попросить больницы поделиться данными по поводу того, как обстоят дела на самом деле. Просто свести их в таблицы – и показать людям, что происходит в реальности. Департамент связался с больницами, больницы подготовили эти данные. Взяли только последний месяц, чтобы не перегружать медиков (у них сейчас действительно очень много работы). Но такие данные в каждой больнице по всей Украине, в принципе, есть за весь период с начала пандемии, с начала вакцинации граждан", – рассказала Ножевникова OBOZREVATEL.

Полученные от 20 медицинских учреждений данные о количественном соотношении вакцинированных и невакцинированных граждан – в том числе, и в разрезе возрастных групп пациентов, а также в зависимости от вакцины, которой прививались госпитализированные – Екатерина опубликовала на своей странице в Facebook.

Что же показывают сводки с коронавирусного фронта в Одесской области?

Через практически все коронавирусные больницы Одесской области (за исключением двух, ГКБ 1 и ГКБ 5, которые на момент публикации поста не передали данные) в октябре прошло 5408 пациентов. Вакцинированы одной или двумя дозами какой-либо вакцины из них были всего 197 человек – чуть больше 3%. При этом, все ли эти люди были вакцинированы в реальности, или часть из них просто купила сертификат вакцинации – неизвестно.

Вакцинация спасает! Статистика из больниц Одесщины, которая опровергает нелепые фейки. Инфографика

Подавляющее большинство из этих 197 госпитализированных вакцинировались (или заявили, что вакцинировались) вакциной CoronaVac: таких в Одесской области в октябре было 116. На втором месте – Pfizer, 42 пациента. На третьем – AstraZeneca, 32 человека. Замыкает список Moderna– ею вакцинировались 7 попавших в октябре в коронавирусный стационар жителей Одесской области.

Впрочем, делать какие-либо далеко идущие выводы из этих цифр – вряд ли стоит. Ведь, к примеру, в Одесской области CoronaVac вакцинировали в разы больше людей, чем Pfizer и Moderna. Что не могло не повлиять на это соотношение.

Еще более показательны данные по летальности за месяц. В октябре от коронавируса в Одесской области умерли 892 невакцинированных человека и 20 вакцинированных (один умерший был привит AstraZeneca, 16 – CoronaVac, 3 – Pfizer).

Вакцинация спасает! Статистика из больниц Одесщины, которая опровергает нелепые фейки. Инфографика

И в части из передавших данные больниц Одесской области в октябре, на пике очередной волны пандемии, не умер ни один вакцинированный пациент.

Еще более показательны более подробные данные по двух коронавирусных стационарах – в Подольске и Дунайской обласной больнице (Измаил). Они позволяют сделать вывод: большинство из вакцинированных пациентов, которые были госпитализированы - перешагнули возрастную отметку 60+. Умерли же в этих двух больницах 5 вакцинированных жителей области: 59, 68, 70 и двое – 74 лет (один из них получил всего одну дозу). Тогда как летальность среди невакцинированных в октябре в этих двух больницах составила 159 человек.

Вакцинация спасает! Статистика из больниц Одесщины, которая опровергает нелепые фейки. Инфографика
Вакцинация спасает! Статистика из больниц Одесщины, которая опровергает нелепые фейки. Инфографика
"Нужно говорить людям правду. Она спасает жизни!"

Екатерина Ножевникова рассказала OBOZREVATEL, что полученные от медиков данные для нее неожиданностью не стали. Ведь полностью совпадают с ее личной статистикой: подавляющее большинство людей, которым "Корпорация монстров" выдает кислородные концентраторы – не вакцинировались.

"97-98% пациентов, которые у нас берут кислород – не вакцинированы. 2-3% вакцинированы одной или двумя дозами. И я хотела увидеть, как это выглядит в разрезе стационаров. И знаете – результаты меня не удивили. Они меня очень обрадовали. Потому что я в очередной раз убедилась – теперь уже на 1000% - что вакцина работает. И я думаю, что об этом нужно каждый день трубить из всех "утюгов". Показывать людям, что происходит. МОЗ делал эту статистику. Но ограничился сухой цифрой: среди пациентов коронавирусных стационаров – 98,2% невакцинированных. А людям сухие цифры не интересны. Мы так устроены психологически, что все примеряем на себя. Нам важно видеть, какая категория попадает, какая вакцина. И мы дали людям эту информацию. Дали ее "пощупать", – говорит Ножевникова.

Она убеждена: в немалой степени нежелание украинцев вакцинироваться обусловлено критическими ошибками, которые допускало государство в коммуникации с обществом по этому вопросу. Ведь призывать граждан сделать прививку, накладывая на них ограничения за отказ, и одновременно – отказываться обнародовать данные по уровню вакцинации среди народных депутатов, ссылаясь на нерушимость медицинской тайны – не что иное, как диверсия. Следствием которой закономерно будет усиление недоверия к государству, а с ним – и к вакцине.

При этом Ножевникова считает, что ключ к повышению уровня вакцинации – не в запугивании. Он – в правде.

"Такие данные однозначно убедят тех, кто сомневается. Ведь последователей теории 5G, чипов и прочего – совсем "упоротых", простите за слово, которые кричат, что Земля – плоская – их не так и много. Очень многие люди просто сомневаются. У них нет доступа к информации. Они слушают врачей, многие из которых (давайте будем честны) говорят им, что это не нужно и так далее. Вот с ними надо разговаривать. Не кричать, что всех их нужно в концлагерь или заставить платить за свое лечение, как в Сингапуре. Их нужно убеждать. И убеждать реальными цифрами. Не высосанными из пальца. Потому что вакцинация сегодня – единственное, что может нас уберечь от того ужаса, в который Украина в целом и Одесская область в частности – попали в последний месяц. Потому что это была катастрофа просто!" - говорит Ножевникова.

"Когда люди читают очередное сообщение типа "98% вакцинированных, 2% не вакцинированных – это ни о чем. Дайте конкретику. Дайте больницу. Без фамилий, без доступа к личным делам. Это сухая статистика вакцинированных и не вакцинированных, 1 или 2 дозы и возраст. Это никаким образом не затрагивает личную историю пациента. Но это цифры, которые могут убедить. И в результате – спасти", – добавляет она.

Почему то, что сделали в Одесской области, до сих пор не делается на всеукраинском уровне – понять сложно. Ведь именно в этом – в том, чтобы достучаться до людей, убедить их и, как следствие – спасти – и заключается основная задача государства.

А для этого достаточно просто говорить правду. Она, как известно – мощное оружие.

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