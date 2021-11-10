Вакцинация спасает! Статистика из больниц Одесщины, которая опровергает нелепые фейки. Инфографика

До 98% украинцев, попавших в больницу с коронавирусом – не были вакцинированы. Подавляющее большинство тех, кому не суждено было вернуться оттуда домой – в свое время приняли решение отказаться привиться от COVID-19. Об этом свидетельствует не только статистика МОЗ, но и данные с коронавирусной передовой: из больниц.

Так, по инициативе главы БФ "Корпорация монстров" Екатерины Ножевниковой, которую поддержали одесские чиновники, больницы Одесской области поделились своими данными по госпитализациям и смертности от коронавируса за последний месяц. Эти данные, собранные воедино, дали ответ на вопрос, способна ли вакцинация сохранить жизнь. А попутно – помогли разобраться, для кого вакцинация без преувеличения может стать вопросом жизни и смерти, а также какими вакцинами прививались те пациенты, которым избежать попадания в больницу не удалось.

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Говорят, существует ложь, большая ложь и статистика. Эту фразу в последнее время взяли на вооружение противники вакцинации от коронавируса в Украине. Многие из них уверяют: никакой пандемии нет, а ежедневные данные о тысячах новых заболевших и сотнях умерших МОЗ попросту фабрикует. Расхождения в стройных рядах антивакцинаторов в этом вопросе вызывает разве что заказчик подобной "лже-статистики": "массоны", "мировая закулиса" или вызывающий ужас у противников вакцинации Билл Гейтс.

При этом в последнее время в соцсетях начали тиражироваться практически идентичные сообщения вроде "мой муж вакцинировался – и вот он в больнице с коронавирусом", "коллега по работе после укола "Файзера" чуть не умерла", "парень топил за вакцинацию, дважды укололся – и умер от ковида" и тому подобное. Убеждение, что вакцина не только не помогает, но и вредит, что защищать себя от тяжелого течения болезни, которая может закончиться смертью, не нужно – подогревают и отдельные "медики" и "активисты антивакцинаторского движения".

В результате сомневающиеся укрепляются во мнении не прививаться. А врачи работают на износ, пытаясь спасать людей в переполненных больницах. И не имея возможности спасти всех.

Именно это и сподвигло руководителя волонтерского проекта "Корпорация монстров" Екатерину Ножевникову поинтересоваться соотношением вакцинированных и невакцинированных пациентов в коронавирусных больницах Одесской области (именно там работает проект) у самих врачей.

"Я позвонила в департамент (здравоохранения. – Ред.), сказала, что мы проигрываем эту войну. И что нужно попросить больницы поделиться данными по поводу того, как обстоят дела на самом деле. Просто свести их в таблицы – и показать людям, что происходит в реальности. Департамент связался с больницами, больницы подготовили эти данные. Взяли только последний месяц, чтобы не перегружать медиков (у них сейчас действительно очень много работы). Но такие данные в каждой больнице по всей Украине, в принципе, есть за весь период с начала пандемии, с начала вакцинации граждан", – рассказала Ножевникова OBOZREVATEL.

Полученные от 20 медицинских учреждений данные о количественном соотношении вакцинированных и невакцинированных граждан – в том числе, и в разрезе возрастных групп пациентов, а также в зависимости от вакцины, которой прививались госпитализированные – Екатерина опубликовала на своей странице в Facebook.

Через практически все коронавирусные больницы Одесской области (за исключением двух, ГКБ 1 и ГКБ 5, которые на момент публикации поста не передали данные) в октябре прошло 5408 пациентов. Вакцинированы одной или двумя дозами какой-либо вакцины из них были всего 197 человек – чуть больше 3%. При этом, все ли эти люди были вакцинированы в реальности, или часть из них просто купила сертификат вакцинации – неизвестно.

Подавляющее большинство из этих 197 госпитализированных вакцинировались (или заявили, что вакцинировались) вакциной CoronaVac: таких в Одесской области в октябре было 116. На втором месте – Pfizer, 42 пациента. На третьем – AstraZeneca, 32 человека. Замыкает список Moderna– ею вакцинировались 7 попавших в октябре в коронавирусный стационар жителей Одесской области.

Впрочем, делать какие-либо далеко идущие выводы из этих цифр – вряд ли стоит. Ведь, к примеру, в Одесской области CoronaVac вакцинировали в разы больше людей, чем Pfizer и Moderna. Что не могло не повлиять на это соотношение.

Еще более показательны данные по летальности за месяц. В октябре от коронавируса в Одесской области умерли 892 невакцинированных человека и 20 вакцинированных (один умерший был привит AstraZeneca, 16 – CoronaVac, 3 – Pfizer).

И в части из передавших данные больниц Одесской области в октябре, на пике очередной волны пандемии, не умер ни один вакцинированный пациент.

Еще более показательны более подробные данные по двух коронавирусных стационарах – в Подольске и Дунайской обласной больнице (Измаил). Они позволяют сделать вывод: большинство из вакцинированных пациентов, которые были госпитализированы - перешагнули возрастную отметку 60+. Умерли же в этих двух больницах 5 вакцинированных жителей области: 59, 68, 70 и двое – 74 лет (один из них получил всего одну дозу). Тогда как летальность среди невакцинированных в октябре в этих двух больницах составила 159 человек.

Екатерина Ножевникова рассказала OBOZREVATEL, что полученные от медиков данные для нее неожиданностью не стали. Ведь полностью совпадают с ее личной статистикой: подавляющее большинство людей, которым "Корпорация монстров" выдает кислородные концентраторы – не вакцинировались.

"97-98% пациентов, которые у нас берут кислород – не вакцинированы. 2-3% вакцинированы одной или двумя дозами. И я хотела увидеть, как это выглядит в разрезе стационаров. И знаете – результаты меня не удивили. Они меня очень обрадовали. Потому что я в очередной раз убедилась – теперь уже на 1000% - что вакцина работает. И я думаю, что об этом нужно каждый день трубить из всех "утюгов". Показывать людям, что происходит. МОЗ делал эту статистику. Но ограничился сухой цифрой: среди пациентов коронавирусных стационаров – 98,2% невакцинированных. А людям сухие цифры не интересны. Мы так устроены психологически, что все примеряем на себя. Нам важно видеть, какая категория попадает, какая вакцина. И мы дали людям эту информацию. Дали ее "пощупать", – говорит Ножевникова.

Она убеждена: в немалой степени нежелание украинцев вакцинироваться обусловлено критическими ошибками, которые допускало государство в коммуникации с обществом по этому вопросу. Ведь призывать граждан сделать прививку, накладывая на них ограничения за отказ, и одновременно – отказываться обнародовать данные по уровню вакцинации среди народных депутатов, ссылаясь на нерушимость медицинской тайны – не что иное, как диверсия. Следствием которой закономерно будет усиление недоверия к государству, а с ним – и к вакцине.

При этом Ножевникова считает, что ключ к повышению уровня вакцинации – не в запугивании. Он – в правде.

"Такие данные однозначно убедят тех, кто сомневается. Ведь последователей теории 5G, чипов и прочего – совсем "упоротых", простите за слово, которые кричат, что Земля – плоская – их не так и много. Очень многие люди просто сомневаются. У них нет доступа к информации. Они слушают врачей, многие из которых (давайте будем честны) говорят им, что это не нужно и так далее. Вот с ними надо разговаривать. Не кричать, что всех их нужно в концлагерь или заставить платить за свое лечение, как в Сингапуре. Их нужно убеждать. И убеждать реальными цифрами. Не высосанными из пальца. Потому что вакцинация сегодня – единственное, что может нас уберечь от того ужаса, в который Украина в целом и Одесская область в частности – попали в последний месяц. Потому что это была катастрофа просто!" - говорит Ножевникова.

"Когда люди читают очередное сообщение типа "98% вакцинированных, 2% не вакцинированных – это ни о чем. Дайте конкретику. Дайте больницу. Без фамилий, без доступа к личным делам. Это сухая статистика вакцинированных и не вакцинированных, 1 или 2 дозы и возраст. Это никаким образом не затрагивает личную историю пациента. Но это цифры, которые могут убедить. И в результате – спасти", – добавляет она.

Почему то, что сделали в Одесской области, до сих пор не делается на всеукраинском уровне – понять сложно. Ведь именно в этом – в том, чтобы достучаться до людей, убедить их и, как следствие – спасти – и заключается основная задача государства.

А для этого достаточно просто говорить правду. Она, как известно – мощное оружие.