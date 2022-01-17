Коронавирус атакует, будет еще хуже: главврач киевской больницы обратилась к противникам вакцин

Заболеваемость коронавирусом в Украине в течение текущей волны будет в разы превышать показатели предыдущих волн. В такой ситуации вакцинация от COVID-19 уже не является личным делом человека.

Такое заявление в эфире телеканала OBOZREVATEL сделала главный врач Киевской клинической больницы №4 Татьяна Мостепан. "Когда речь идет об инфекционном заболевании, это уже не является личным делом человека – вакцинироваться или не вакцинироваться. Этот человек посещает определенные места, своих родственников, которые входят в группу риска, близких, и сам становится источником заражения", – подчеркнула медик (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца этой новости).

По ее словам, в настоящее время в Украине наблюдается "совершенно прогнозируемая ситуация" роста количества больных коронавирусом.

"Мне кажется, она будет повторять прошлый год – все вернутся с праздников, с отдыха. Учитывая вспышки в Европе, к концу февраля мы будем иметь в разы и в разы", – отметила главврач.

"А учитывая новый штамм, у которого коэффициент заражения намного больше предыдущих штаммов, нам нужно готовиться к серьезным вещам", – предупредила она.

В этом контексте Мостепан отметила настоятельную необходимость вакцинироваться, а также ответственное отношение ко всем карантинным требованиям.

"Лучшее, что смогло придумать человечество – это вакцины. Речь идет не только о коронавирусе, но и обо всех других инфекционных заболеваниях, которые имеют высокий порог летальности. Со всеми эпидемиями справлялись только благодаря вакцинации – это известный факт. И на сегодняшний день так же", – сказала медик.

Она отметила, что понимает опасения украинцев, которые еще не решились привиться. Однако об эффективности свидетельствует опыт больницы, которую она возглавляет.

"Мы уже два года работаем с такими больными, мы смотрим статистику с начала вакцинации, в частности, и в течение последнего периода, когда у нас была огромная нагрузка. Максимум – это 3-4% у нас было людей вакцинированных. Фактически все реанимационные койки, вся больница была переполнена людьми, которые не были вакцинированы", – рассказала главврач.

"Любой антивакцинатор должен понимать: это работает", – подчеркнула она.

В то же время она призвала украинцев вести себя ответственно. "Мы можем открыть много коек, мы будем лечить, у нас есть опыт, мы знаем, как это делать, но если люди будут относиться безответственно – не соблюдать дистанцию, не одевать маски – и будут пренебрегать всеми правилами безопасности, ни одна медицинская система не сможет выдержать такую нагрузку", – подытожила Мостепан.

Как писал OBOZREVATEL, ведущий инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что из-за высокой заразности штамма Омикрон им инфицируются практически все, в том числе и привитые. Однако те, кто сделал вакцинацию, перенесут болезнь гораздо легче.