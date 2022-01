Какую вакцину лучше выбрать беременным: врач озвучил советы

Беременным женщинам рекомендуется делать прививки от коронавируса, поскольку риски тяжелого течения болезни и осложнений для них вдвое выше. Следует выбирать мРНК-вакцины и не рисковать с векторными.

Такой совет в эфире телеканала OBOZREVATEL озвучил врач-инфекционист Виктор Петров. "Своим пациенткам я рекомендую вакцинироваться обязательно", – подчеркнул он (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца этой публикации).

"Если мы говорим о мировом опыте, то видим, что рекомендации в отношении вакцин CDC (Centers for Disease Control and Prevention, Центр по контролю и профилактике заболеваний США, – Ред.) и допуски, которые давало FDA (US Food and Drug Administration, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, – Ред.), то они все же на основе мРНК", – заметил он.

Как пояснил врач, мРНК-вакцины имеют свои преимущества, в частности, для применения у беременных.

"Во-первых, они обладают достаточной эффективностью – 97-98%. Во-вторых, безопасность. В данном случае иммунитет реализуется опосредованно, потому что рибосома начинает продуцировать коронавирусный белок, и только на этот белок производятся антитела", – сказал он.

"По моему мнению, стоит придерживаться мирового опыта и не экспериментировать с векторными вакцинами, а также с вакцинами, которые имеют ограниченную пригодность к применению у рожениц и у других женщин", – предупредил Петров.

Он добавил, что беременным следует вакцинироваться не только от коронавируса, но и от других опасных инфекций, в частности, от дифтерии и сезонного гриппа.

"Это имеет основания, потому что любые риски для беременной женщины или для роженицы удваиваются. Поэтому не стоит рисковать. Делайте это и не беспокойтесь по поводу последствий", – призвал медик.

Напомним, к мРНК-вакцинам, имеющимся в Украине, которым врач рекомендует отдавать предпочтение, относятся Pfizer&BioNTech и Moderna. К векторным вакцинам, с которыми медик не советует экспериментировать, относится AstraZeneca и CoronaVac.

Как писал OBOZREVATEL: