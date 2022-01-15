Какую вакцину лучше выбрать беременным: врач озвучил советы
Беременным женщинам рекомендуется делать прививки от коронавируса, поскольку риски тяжелого течения болезни и осложнений для них вдвое выше. Следует выбирать мРНК-вакцины и не рисковать с векторными.
Такой совет в эфире телеканала OBOZREVATEL озвучил врач-инфекционист Виктор Петров. "Своим пациенткам я рекомендую вакцинироваться обязательно", – подчеркнул он (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца этой публикации).
"Если мы говорим о мировом опыте, то видим, что рекомендации в отношении вакцин CDC (Centers for Disease Control and Prevention, Центр по контролю и профилактике заболеваний США, – Ред.) и допуски, которые давало FDA (US Food and Drug Administration, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, – Ред.), то они все же на основе мРНК", – заметил он.
Как пояснил врач, мРНК-вакцины имеют свои преимущества, в частности, для применения у беременных.
"Во-первых, они обладают достаточной эффективностью – 97-98%. Во-вторых, безопасность. В данном случае иммунитет реализуется опосредованно, потому что рибосома начинает продуцировать коронавирусный белок, и только на этот белок производятся антитела", – сказал он.
"По моему мнению, стоит придерживаться мирового опыта и не экспериментировать с векторными вакцинами, а также с вакцинами, которые имеют ограниченную пригодность к применению у рожениц и у других женщин", – предупредил Петров.
Он добавил, что беременным следует вакцинироваться не только от коронавируса, но и от других опасных инфекций, в частности, от дифтерии и сезонного гриппа.
"Это имеет основания, потому что любые риски для беременной женщины или для роженицы удваиваются. Поэтому не стоит рисковать. Делайте это и не беспокойтесь по поводу последствий", – призвал медик.
Напомним, к мРНК-вакцинам, имеющимся в Украине, которым врач рекомендует отдавать предпочтение, относятся Pfizer&BioNTech и Moderna. К векторным вакцинам, с которыми медик не советует экспериментировать, относится AstraZeneca и CoronaVac.
Как писал OBOZREVATEL:
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