Вакцина от коронавируса и ДНК: профессор опроверг популярный миф
Вакцинацию украинцев от коронавируса нельзя считать научным экспериментом. Вакцина не может оказать негативного влияния на здоровье человека в отдаленной перспективе.
Об этом в рамках проекта Студия Obozrevatel на телеканале OBOZREVATEL рассказал заведующий отделом общей и молекулярной патофизиологии Института физиологии имени Богомольца НАНУ, доктор медицинских наук Виктор Досенко. Он добавил, что прививка от COVID-19 никоим образом не влияет на ДНК.
"Нет никаких оснований считать, что вакцина может быть опасной для тех, кто привился, в дальнейшей перспективе. Вероятность негативных эффектов очень мала", – подчеркнул он.
Ученый отметил, что прививки являются методом борьбы с коронавирусом, эффективность и безопасность которого научно доказанна. "Нам предложили проверенный метод, который на 90% уменьшает вероятность возникновения заболевания. Это много", – сказал Досенко.
Он также опроверг популярный миф о том, что якобы вакцины от коронавируса "встраиваются" в ДНК человека и меняют ее.
"Это очень безопасные вакцины, которые никуда не встраиваются, ничего не меняют. Нет никаких даже теоретических оснований говорить, что ДНК или РНК, введенная извне, вместе с вирусом или в нанокапле что-то там может изменить. Ничего не изменится. Это проверено и на клетках, и на людях. Все остается таким же", – подчеркнул ученый.
Как писал OBOZREVATEL, украинцев начали пускать за границу по сертификатам вакцинации против коронавируса. Сертификат можно получить в бумажном виде после получения второй дозы вакцины.
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