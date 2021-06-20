Вакцина от коронавируса и ДНК: профессор опроверг популярный миф

Вакцинацию украинцев от коронавируса нельзя считать научным экспериментом. Вакцина не может оказать негативного влияния на здоровье человека в отдаленной перспективе.

Об этом в рамках проекта Студия Obozrevatel на телеканале OBOZREVATEL рассказал заведующий отделом общей и молекулярной патофизиологии Института физиологии имени Богомольца НАНУ, доктор медицинских наук Виктор Досенко. Он добавил, что прививка от COVID-19 никоим образом не влияет на ДНК.

"Нет никаких оснований считать, что вакцина может быть опасной для тех, кто привился, в дальнейшей перспективе. Вероятность негативных эффектов очень мала", – подчеркнул он.

Видео дня

Ученый отметил, что прививки являются методом борьбы с коронавирусом, эффективность и безопасность которого научно доказанна. "Нам предложили проверенный метод, который на 90% уменьшает вероятность возникновения заболевания. Это много", – сказал Досенко.

Он также опроверг популярный миф о том, что якобы вакцины от коронавируса "встраиваются" в ДНК человека и меняют ее.

"Это очень безопасные вакцины, которые никуда не встраиваются, ничего не меняют. Нет никаких даже теоретических оснований говорить, что ДНК или РНК, введенная извне, вместе с вирусом или в нанокапле что-то там может изменить. Ничего не изменится. Это проверено и на клетках, и на людях. Все остается таким же", – подчеркнул ученый.

Как писал OBOZREVATEL, украинцев начали пускать за границу по сертификатам вакцинации против коронавируса. Сертификат можно получить в бумажном виде после получения второй дозы вакцины.