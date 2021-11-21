В зоопарке Нидерландов произошла вспышка COVID-19: вирус обнаружили у горилл и львов

В городе Роттердам (Нидерланды) коронавирус обнаружили у животных зоопарка Diergaarde Blijdorp. Он поразил пятерых львов и семерых горилл.

Сначала у них заметили симптомы, напоминавшие грипп. Однако в ходе проверки выяснилось, что они болеют COVID-19, пишет издание NOS.

Отмечается, что львы и гориллы были вялыми, имели легкий кашель, также у них отсутствовал аппетит. При этом у нескольких горилл зафиксировали проблемы с желудком.

Издание Rijnmond добавляет, что инфицированных животных поместили на карантин. Как именно львы и гориллы подхватили коронавирус, в администрации зоопарка объяснить пока не могут. Предполагают только, что источником инфекции мог стать работник, который COVID-19 болел бессимптомно.

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Хотя в Diergaarde Blijdorp говорят, что с самого начала пандемии все их сотрудники работают по протоколу – соблюдают дистанцию, носят маски, моют руки. Так что, заверили в администрации, для посетителей угрозы нет.

"Никаких рисков для посетителей зоопарка нет, так вольеры горилл и львов – закрыты, прямой контакт между посетителями и животными невозможен", – говорится в сообщении.

Правда, по новым карантинным правилам в стране, чтобы попасть в зоопарк, люди должны предъявить сертификат о вакцинации от коронавируса, отрицательный ПЦР-тест или справку о выздоровлении.

Отмечается, что COVID-19 у животных зоопарка Роттердама был зафиксирован впервые с начала пандемии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее вспышку коронавируса обнаружили у животных зоопарка штата Небраска (США). Там из-за этой болезни умерли три редких снежных барса.