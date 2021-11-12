В Запорожье будут судить мать и дочь из-за поддельных COVID-сертификатов: что им грозит. Фото

В четверг, 11 ноября, в аэропорту "Запорожье" полиция задержала двух женщин, которые при пересечении границы предъявили поддельные COVID-сертификаты. В беседе с полицейскими мать с дочерью объяснили, что не желали вакцинироваться, но купили фейковые сертификаты, чтобы уехать на отдых. Теперь их ждет уголовная ответственность.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Запорожской области, задержанные 1975 и 1995 годов рождения предоставили заведомо поддельные документы о прививке первой дозой вакцины против коронавируса. Следственно-оперативная группа изъяла фейковые сертификаты.

Подозрение у сотрудников пограничной службы вызвало то, что, по словам женщин, они сделали прививку в Запорожье, но в их справках городом вакцинации был указан Киев.

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Сейчас правоохранители выясняют где задержанные купили поддельные документы. По данным фактам открыты уголовные производства и начато досудебное расследование по признакам ч. 4 ст. 358 "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов" УК Украины. Если вина женщин будет доказана, их ждет штраф или ограничение свободы на срок до двух лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 12 ноября начали действовать еще два вида COVID-сертификатов. Один из них будет свидетельствовать о вакцинации ребенка, тогда как второй смогут получить люди, которые выздоровели после коронавирусой инфекции.

В свою очередь Минздрав все больше расширяет список лиц, для которых вакцинация против коронавируса в Украине становится обязательной. Ранее уже предупреждалось, в него попадут медики, а сейчас известно, что это коснется также госслужащих и коммунальщиков в территориальных общинах.

К слову, на сегодняшний день в Украине 27% опрошенных граждан утверждают, что вакцинированы, и 13% – имеют первую дозу. Еще 20% планируют вакцинироваться в ближайшее время. В то же время 1 миллион украинцев считает, что вакцина сделает их мутантами.