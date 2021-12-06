В ЮАР выросло число госпитализаций детей с COVID-19: врачи рассказали, как протекает болезнь

Большое количество детей, госпитализированных с коронавирусом в южноафриканский провинции Гаутенг, вызвало опасения, что штамм Омикрон может представлять больший риск для маленьких пациентов, чем другие варианты. Ученые же еще не подтвердили какую-либо связь и предупредили, что в этом случае могут иметь место другие факторы.

Об этом заявила специалист по общественному здравоохранению ЮАР Нцакиси Малулеке, передает Reuters. По ее словам более частая госпитализация среди несовершеннолетних во время четвертой волны заражений в Южной Африке не должна вызывать панику, поскольку инфекции были умеренными.

Отмечается, что из 1511 инфицированных пациентов в больницах провинции 113 были моложе 9 лет. Это больш, чем во время предыдущих вспышек COVID-19.

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"Но нас утешают сообщения врачей о том, что у детей болезнь протекает легко", – заверила специалист, добавив, что чиновники здравоохранения и ученые изучают причины увеличения госпитализаций в более молодом возрасте и надеются внести больше ясности в течение двух недель.

Поскольку лишь небольшой процент положительных тестов на коронавирус в ЮАР отправляют на геномное секвенирование, официальные лица пока не знают, какими вариантами были инфицированы дети, попавшие на больничные койки.

Малулеке говорит, что медицинские работники, определяя маленьких пациентов в стационар, могут действовать из-за чрезмерной осторожности.

"Они предпочли бы, чтобы ребенок находился под присмотром в течение дня или двух, чем оставлять его дома и усложнять ситуацию… Но нам действительно нужно дождаться доказательств", – пояснила она.

По ее словам, многие пациенты с COVID-19 в Гаутенге сообщали о "неспецифических" гриппоподобных симптомах, таких как першение в горле. При этом онп призвала родителей и беременных женщин, еще одну когорту, которая в последнее время стала чаще госпитализироваться, не относиться легкомысленно к симптомам гриппа и пройти тестирование.

"Занятость коек в Гаутенге по-прежнему составляет всего около 13%. Общественность должна быть менее напуганной, но бдительной", – подчеркнула Малулеке.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Соединенных Штатах Америки штамм коронавируса Омикрон распространился в трети штатов, однако Дельта преобладает по количеству случаев заражения. Поэтому специалисты предполагают, что мутация, обнаруженная в Южной Африке, менее опасна "британского" варианта, заявил главный инфекционист США Энтони Фаучи.