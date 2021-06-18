В Японии на статую буддийской богини надели 35-килограммовую маску. Видео

В Японии на гигантскую статую буддийской богини милосердия Каннон надели 35-килограммовую маску для лица. Таким образом божество призвали помолиться за конец пандемии COVID-19.

Как сообщает Reuters, статуя высотой 57 метров находится в храме Хококудзи Аидзу Бецуин в префектуре Фукусима (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Четыре рабочих за три часа подняли на веревках маску из розовой сетчатой ткани размером 4,1 на 5,3 метра и развернули ее через нижнюю половину лица статуи.

Управляющий храма Такаоми Хориган сказал, что эта идея возникла в ходе обсуждений восстановления статуи после того, как она была повреждена во время землетрясения в феврале.

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Маску планируют оставить на статуе до тех пор, пока ситуация с коронавирусом в Японии не будет взята под контроль.

Статуя богини Каннон построена 33 года назад, она полая с винтовой лестницей, по которой можно подняться на высоту плеча богини. Люди посещают статую с младенцем на руках, чтобы помолиться о благополучных родах и попросить благословения для своих новорожденных.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2016 году активисты международной экологической организации "Гринпис" провели акцию протеста против загрязнения воздуха в Лондоне, надев газозащитные маски на 15 лондонских статуй.