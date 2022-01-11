В ВОЗ заявили, что половина населения Европы может заразиться Омикроном в ближайшие месяцы

Штамм коронавируса Омикрон сегодня распространяется с такой скоростью, что более 50% населения Европы будут инфицированы им в ближайшие 6-8 недель. Только в первую неделю 2022 года в регионе было зарегистрировано более 7 млн новых случаев COVID-19.

Об этом заявил глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге на брифинге, транслировавшемся в Twitter организации. Он подчеркнул, что это свидетельствует о двойном росте количества заболевания через две недели. Клюге добавил, что по состоянию на 10 января 26 стран сообщили, что более 1% их населения заболевает COVID-19 еженедельно, о случаях заболевания Омикроном – 50 из 53 стран Европы и Центральной Азии.

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Клюге, ссылаясь на Институт показателей и оценки здоровья (IHME), отметил, что этот вариант COVID-19 быстро становится доминирующим в Западной Европе и сейчас распространяется на Балканах. Он обладает высокой способностью к распространению и может заразить даже тех, кто раньше был инфицирован или вакцинирован.

Представитель ВОЗ также выразил обеспокоенность тем, как поведет себя Омикрон, попав в страны Востока, где уровни охвата вакцинацией ниже, а значит, там могут быть более тяжелые последствия заражения среди непривитых.

Напомним: ранее в ВОЗ заявили, что в течение следующих трех месяцев мир ожидает сложная ситуация с коронавирусом. В то же время организация уже предвидит конец пандемии. Ее представитель подчеркнул, что сейчас сложно сказать, в каком русле будет развиваться пандемия в ближайшее время, однако загруженность органов здравоохранения в Европе и других частях мира из-за Омикрона вызывает опасения.

Также эксперты проанализировали Омикрон, чтобы понять, какие уроки необходимо учесть в Европе в борьбе с ним. Основные характеристики этого варианта: меньшее количество госпитализаций и смертей, чем у Дельты, но невероятная скорость распространения. Это свидетельствует о необходимости надлежащей подготовки медицинской системы к новой волне пандемии.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Израиле 90% больных в тяжелом состоянии инфицированы COVID-штаммом Омикрон. Речь идет о зараженных за последние 10 дней;

также в Израиле сообщили о первом в стране случае миокардита – воспаления сердечной мышцы, связанной с инфекцией, вызванной штаммом Омикрон. Заболевание возникло у 43-летнего мужчины.