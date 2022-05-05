В ВОЗ заявили, что пандемия COVID-19 убила 15 млн человек во всем мире

По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), пандемия COVID -19 за два года повлекла смерть почти 15 миллионов человек во всем мире. Это на 13% больше смертей, чем обычно происходит за такой промежуток времени.

О такой печальной статистике ВОЗ сообщило издание BBC. Во Всемирной организации считают, что многие страны занижали количество умерших от COVID- 19 – было сообщено только о 5,4 миллионах.

Отмечается, что в Индии было 4,7 миллионов смертей от коронавируса – в 10 раз больше, чем официальные данные. Это почти треть смертей от коронавируса по всему миру.

Мера, используемая ВОЗ, называется избыточным количеством смертей — она определяет, на сколько людей умерло больше, чем можно было бы ожидать исходя из смертности в той же местности до начала пандемии.

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Эти расчеты также учитывают смертность, которая была не непосредственно из-за COVID -19, а вызвана его побочными эффектами. Как, например, в тех случаях, когда люди не имели доступа к больницам, и соответственно не получили необходимую помощь.

Но в ВОЗ заявили, что большинство из дополнительных 9,5 миллионов смертей вызваны вирусом, а не побочными эффектами или другими факторами.

По данным ВОЗ, наряду с Индией странами с самым большим количеством избыточных смертей были Россия, Индонезия, США, Бразилия, Мексика и Перу. Цифры смертности от коронавируса в России в три с половиной раза превышают число зарегистрированных смертей в стране.

В отчете также рассматриваются показатели избыточной смертности по численности населения каждой страны. Уровень избыточной смертности в Великобритании, как в Америке, Испании и Германии, был выше среднемирового уровня в течение 2020 и 2021 годов.

Страны с низким уровнем избыточной смертности включают в себя Китай, который до сих пор проводит политику "нулевого наковыда", предусматривающую массовое тестирование и карантин, Австралию, которая ввела строгие ограничения на поездки, чтобы не допустить вируса в страну, Японию и Норвегию.

Ученые, которые помогали составлять отчет, признают, что их оценки более спекулятивны для стран Африки к югу от Сахары, поскольку в этом регионе мало данных о смертности. Достоверной статистики для 41 из 54 стран Африки не было, отмечают ученые.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине за последний месяц смертность от COVID-19 снизилась в четыре раза.