В ВОЗ заявили, что пандемия COVID-19 может затянуться

Пандемия коронавирусной инфекции может затянуться и продлиться до 2022 года включительно. Главная причина – слишком медленные темпы вакцинации в слаборазвитых странах.

Как рассказал советник главы Всемирной организации здравоохранения Брюс Айлвард в интервью ВВС, развитые государства не выполняют свои обязательства по программе предоставления препаратов беднейшим регионам и не отправляют им вакцины от COVID-19. К жителям бедных регионов попадает всего лишь одна доза из каждых обещанных семи доз препаратов.

"Мы не справляемся и поэтому нам надо ускориться, а в противном случае пандемия продлится на год дольше, чем ей следовало бы", – сказал Айлвард.

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Старший руководитель Всемирной организации здравоохранения обратился к богатым странам и призвал их отказаться от своих мест в очереди на вакцины от коронавируса, чтобы фармацевтические компании могли отдавать предпочтение странам с низкими доходами.

"Богатым странам необходимо подвести итоги своих обязательств по пожертвованиям, которые они взяли на саммите G7 в Сент-Айвсе в Корнуолле (Великобритания) этим летом", – отметил Айлвард.

Тем временем, ВВС отметило, что в Британии в последнее время стремительно растет число новых инфицированных коронавирусом. Врачи фиксируют около 40 тысяч случаев ежедневно. Власти продолжают следить за новой мутацией коронавируса - AY.4.2. И хотя, как отмечают в правительстве, пока новый штамм не представляет серьезной опасности, но "все может измениться очень быстро".

Как указано на мониторинговой странице Worldometers, по состоянию на 21 октября 2021 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 4937649 человек (+8687 за сутки), около 243 млн заразились, около 18 млн инфицированы в настоящее время, более 220 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность от болезни: 2%.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Киева Виталий Кличко заявил, что в ближайшие дни столица перейдет в "красную" зону карантина.