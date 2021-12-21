В ВОЗ заявили, что 2022-й может стать годом окончания пандемии COVID-19

Следующий, 2022 год станет последним годом пандемии COVID-19, жертвами которой стали более пяти миллионов человек на планете. И это даже несмотря на стремительное распространение нового штамма Омикрон.

Таким оптимистическим прогнозом поделились эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщает агентство Reuters.

"Имеющиеся данные свидетельствуют, что Омикрон передается гораздо быстрее, чем Дельта. И люди, которые уже вакцинировались или переболели коронавирусом, с большей вероятностью могут заразиться им повторно", – признал гендиректор организации Тедрос Аданом Гебреесусом на брифинге в Женеве.

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Со своей стороны ведущий ученый ВОЗ Сумия Сваминатан подчеркнула, что главным инструментом в борьбе с новым штаммом являются дополнительные прививки.

Представители Всемирной организации здравоохранения выразили надежду, что пандемия COVID-19 может закончиться уже в следующем году. По их мнению, поспособствуют этому появление вакцин второго и третьего поколений, а также инновации.

"Если мы сможем свести передачу вируса к минимуму, это завершит пандемию", – объяснил ведущий эксперт ВОЗ Майк Райан.

Напомним: с начала пандемии в мире зарегистрировали почти 275,8 млн заражений коронавирусом, в более чем 5,3 млн случаев люди скончались, а 247,3 млн человек недуг побороли.

Со стартом кампании вакцинации в мире сделали 8,7 млрд прививок против COVID-19. На сегодняшний день полный курс иммунизации прошли 3,740 млрд (47,5%) жителей планеты.

Напомним: 1 декабря 2019 года в Китае официально считается первым днем пандемии COVID-19. Именно в эту дату, по мнению местных исследователей, был зарегистрирован первый пациент, зараженный коронавирусной инфекцией нового типа SARS-CoV-2.

Сначала китайские власти официально заявляли, что вспышка началась в декабре 2019-го в Ухане, позже появилась другая информация о первых случаях болезни. Так что в мире датой начала пандемии COVID-19 называют 17 ноября 2019 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, заслуженный врач-инфекционист Украины Ольга Голубовская рассказала, что 20% пациентов с коронавирусом могут за несколько лет могут столкнуться с так называемым постковидным синдромом. А спрогнозировать завершение пандемии сейчас невозможно, поскольку существует риск возникновения новых штаммов COVID-19.