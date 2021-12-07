В ВОЗ выступили против переливания плазмы при лечении COVID-19: названа причина

Всемирная организация здравоохранения обновила рекомендации по лечению пациентов с COVID-19. ВОЗ выступила против переливания плазмы крови уже переболевших коронавирусом людей.

Согласно выводам, которые были основаны на результатах 16 исследований, проведенных с участием 16 236 пациентов, переливание не снижает потребность в искусственной вентиляции легких и не увеличивает шансы на выживание больных, говорится в рекомендациях ВОЗ.

Кроме того, такая практика является дорогостоящей и затратной по времени.

В ВОЗ уточнили, что не рекомендуется переливать плазму людей, которые не тяжело перенесли коронавирус, а также тяжелобольным и находящихся в критическом состоянии пациентам.

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В апреле 2020 года, спустя полгода после начала пандемии, ученые пришли к выводу, что кровь людей, переболевших коронавирусом, может помочь в борьбе с COVID-19. Свои доводы они обосновывали тем, что переливание крови помогало при лечении дифтерии, испанского гриппа, а также кори и Эболы.

ВОЗ также заявляла, что применение реконвалесцентной плазмы – один из надежных методов борьбы со смертельно опасными инфекциями. По словам специалистов, плазма от человека, который перенес болезнь, позволяет выработать организму пассивный иммунитет.

Утверждалось, что при введении такой крови организм человека заимствует чужие антитела, которые могут успешно бороться с болезнью. И хотя такой метод не может обеспечить пожизненную защиту человека от вируса, он может спасти его от смерти.

В Украине же метод переливания плазмы крови людей, которые вылечились от коронавирусной инфекции, не использовали, поскольку его невозможно было внести в принятый стандарт.

В начале 2021 года британские врачи обнаружили, что коронавирус мутировал после того, как пациента лечили с помощью переливания плазмы крови выздоровевших.