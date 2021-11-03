В ВОЗ спрогнозировали окончание пандемии COVID-19: станет сезонным заболеванием

Эксперты вирусологии из разных институтов мира считают, что полностью подавить пандемию COVID-19 и взять под контроль ее распространение удастся уже в конце 2022 года. Существующая тенденция показывает, что массовая вакцинация неуклонно ослабляет штамм Дельта и его способность к мутации.

Об этом свидетельствует материал журнала Reuters, составленном на основании прогнозов специалистов Всемирной Организации здравоохранения. До конца 2022 года это учреждение ООН намерено вакцинировать 70% всего населения земли.

"Никто не исключает полностью того, что некоторые называют "сценарием судного дня", при котором вирус мутирует до такой степени, что будет постоянно ускользать от с трудом завоеванного иммунитета. Но мы думаем, что в период с настоящего момента и до конца 2022 года мы получим контроль над этим вирусом. Тогда мы сможем значительно снизить тяжелые заболевания и смертность", – прокомментировала в беседе с журналистами главный эпидемиолог ВОЗ Мария ван Керхове.

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Она добавила, что уже сейчас эксперты наблюдают положительную тенденцию убывания агрессивности штамма Дельта, это касается стран и регионов, где вакцинировано максимальное количество граждан. В то же время ван Керхове обеспокоена тем, как быстро люди стремятся освободиться от мер эпидемиологической предосторожности.

"Для меня удивительно видеть людей на улицах, как будто все уже закончилось. А ведь это может спровоцировать новую волну пандемии", – заключила ученый.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, украинцы, которые прежде не хотели вакцинироваться от коронавируса, начали массово менять свою точку зрения. На это повлияли реальные случаи осложнений во время болезни их близких, разоблачение мифов и предметные дискуссии с лечащими врачами.