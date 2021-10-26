В ВОЗ рассказали, как можно завершить пандемию COVID-19: у нас есть все необходимые инструменты

Человечество само виновато в том, что пандемия продолжается так долго, однако у людей есть все ресурсы, чтобы наконец прекратить распространение вируса. Чтобы быстрее обезопасить большую часть населения планеты от COVID-19, необходимо разумно распределять вакцины между странами.

Как написал Le Journal de Montreal. со ссылкой на заявление главы Всемирной организации здравоохранения Тедроса Гебреисуса, чтобы преодолеть коронавирус, людям необходимо разумно использовать все ресурсы и механизмы, которые у них уже есть в наличии. Он подчеркнул, что в первую очередь речь идет о справедливом и равномерном распределении вакцин.

Гебреисус выразил недовольство "неразумным подходом" к вакцинации и напомнил, что до конца этого года ВОЗ планировал вакцинировать 40% населения каждой страны, а к средине 2022 года сделать прививки от коронавируса 70% проживающим в них людям. Однако, достичь этого в данных условиях невозможно, сказал глава организации.

Видео дня

"Эта цель достижима, но только если заявления стран и компаний, которые контролируют поставки вакцин от коронавирусной инфекции, будут отвечать их действиям. Национализм и накопление вакцин ставят нас всех под угрозу", – отметил он.

Как сообщили в Минздраве, в Украине за неделю сделали более 1,5 миллиона вакцинаций, общее количество прививок приближается к 16 миллионам.

В частности, накануне 101 331 человек привился от коронавируса, из них одну дозу вакцины получили 75 240 человек, вторую дозу - 26 091 человек.

Всего с начала кампании по вакцинации в Украине сделали 15 955 360 прививок, при этом привиты полностью или частично 8 965 694 человека - первую дозу вакцины получили 8 965 692 человека, а завершили иммунизацию - 6 989 668 человек.

Также в Минздраве подчеркнули, что 95% госпитализированных с коронавирусом на прошлой неделе были непривиты.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава СНБО рассказал, будут ли вакцинировать детей от COVID-19 и озвучил прогноз касательно окончания пандемии.