В ВОЗ пересмотрели рекомендации по вакцинации против COVID-19: кому советуют привиться

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что детям и подросткам в возрасте от шести месяцев до 17 лет без сопутствующих заболеваний не обязательно прививаться от COVID-19. Эту категорию лиц эксперты внесли в группу низкого приоритета по вакцинации против коронавирусной болезни.

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Рекомендации пересмотрела Стратегическая консультативная группа экспертов ВОЗ по иммунизации (SAGE). В Reuters отметили, что представители Всемирной организации здравоохранения адаптировали свои рекомендации к новой фазе пандемии.

Эксперты заявили, что здоровым несовершеннолетним прививаться от коронавируса не обязательно, хотя это и безопасно. Принимать решение правительства стран должны в том числе исходя из такого фактора, как "экономическая эффективность", советуют в ВОЗ.

В то же время в группу высокого приоритета иммунизации от COVID-19 входят:

– пожилые люди;

– молодые люди, страдающие диабетом и сердечными заболеваниями;

– люди с иммунодефицитными состояниями (ВИЧ, пациенты после трансплантации), включая детей в возрасте от шести месяцев;

– беременные;

– медицинские работники.

Лица, у которых возможное заражение коронавирусом связано с высоким риском, должны делать бустерную (дополнительную) вакцинацию через 6–12 месяцев после крайней прививки от SARS-CoV-2.

Людям, которые находятся в средней группе риска, дополнительные ревакцинации против COVID-19 (кроме начальной серии – две прививки и бустер) больше не рекомендованы.

В ВОЗ объяснили, что сосредоточить усилия стоит на тех, кто сталкивается с наибольшей угрозой тяжелого заболевания и смерти от COVID-19. Также нужно учитывать достаточно высокий уровень иммунитета населения во всем мире из-за широко распространенной инфекции и массовой вакцинации.

"Пересмотренная дорожная карта еще раз подчеркивает важность вакцинации тех, кто все еще подвергается риску тяжелого заболевания", – сказала председатель SAGE Ханна Нохинек.

Также эксперты призвали наверстать упущенное в плановых прививках, пропущенных во время пандемии, и предупредили о росте болезней, которые можно предотвратить с помощью вакцин (например, корь).

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ВОЗ надеется, что уже в 2023 году можно будет заявить о завершении пандемии коронавирусной болезни. Напомним, что распространение COVID-19 организация огласила пандемией три года назад.

– Ранее в ВОЗ говорили, что в мире уже около 90% населения имеет определенный иммунитет к коронавирусу.

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