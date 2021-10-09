В ВОЗ перечислили все симптомы постковидного синдрома: от них страдают 20% переболевших
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), примерно 20% переболевших коронавирусом продолжают испытывать симптомы постковида даже спустя длительное время после болезни. Организация привела основные симптомы данного состояния.
Согласно публикации ВОЗ, общие признаки постковидного симптома включают в себя: повышенную утомляемость, боли в груди, боли в мышцах, отдышку, когнитивное расстройство (снижение памяти, умственной работоспособности и других когнитивных функций по сравнению с исходным уровнем, в данном случае с доковидным периодом). Специалисты организации указывают, что для постановки правильного диагноза данные симптомы должны длиться не менее трех месяцев, с их периодическим ослаблением или усилением.
"Симптомы могут меняться время от времени. Они будут проявлять себя сильнее, а иногда становиться незаметными", – уточнили в ВОЗ.
В организации добавили, что работа по изучению синдрома будет продолжаться по мере поступления свежих данных.
Ранее авторитетный медицинский журнал The Lancet опубликовал исследование постковида основанное на опрашивании переболевших коронавирусом. Всего было опрошено более 440 человек. Из них 9% заявили, что у них сохранилась одышка, 12% пожаловались на потерю обоняния, еще 11% на утрату вкуса. 10% опрошенных сообщили, что постоянно испытывают переутомление.
Добавим, что в мире пока нет общих рекомендаций по лечению постковида.
Как сообщал OBOZREVATEL, ученые назвали способ получить сильный иммунитет против коронавируса.
Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.