В ВОЗ перечислили все симптомы постковидного синдрома: от них страдают 20% переболевших

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), примерно 20% переболевших коронавирусом продолжают испытывать симптомы постковида даже спустя длительное время после болезни. Организация привела основные симптомы данного состояния.

Согласно публикации ВОЗ, общие признаки постковидного симптома включают в себя: повышенную утомляемость, боли в груди, боли в мышцах, отдышку, когнитивное расстройство (снижение памяти, умственной работоспособности и других когнитивных функций по сравнению с исходным уровнем, в данном случае с доковидным периодом). Специалисты организации указывают, что для постановки правильного диагноза данные симптомы должны длиться не менее трех месяцев, с их периодическим ослаблением или усилением.

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"Симптомы могут меняться время от времени. Они будут проявлять себя сильнее, а иногда становиться незаметными", – уточнили в ВОЗ.

В организации добавили, что работа по изучению синдрома будет продолжаться по мере поступления свежих данных.

Ранее авторитетный медицинский журнал The Lancet опубликовал исследование постковида основанное на опрашивании переболевших коронавирусом. Всего было опрошено более 440 человек. Из них 9% заявили, что у них сохранилась одышка, 12% пожаловались на потерю обоняния, еще 11% на утрату вкуса. 10% опрошенных сообщили, что постоянно испытывают переутомление.

Добавим, что в мире пока нет общих рекомендаций по лечению постковида.

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