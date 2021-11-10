В ВОЗ допустили необходимость ежегодной модификации вакцин от COVID-19 и назвали причину

Во Всемирной организации здравоохранения допустили необходимость ежегодной модификации вакцин от коронавируса. Это связано с появлением новых штаммов COVID-19.

Об этом сказала главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан во время брифинга на странице ВОЗ в Twitter. Она отметила, что одобренные вакцины действуют против существующих штаммов.

Однако неизвестно, будут ли они действовать против новых. Ученые хотят быть уверены, что смогут быстро изменить препараты, если они не будут реагировать на новые штаммы. Сваминатан отметила, что сейчас ВОЗ взаимодействует с разработчиками и регулирующими органами, чтобы вакцины можно было быстро одобрить.

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"В прошлом мы проделали подобное в отношении гриппа: теперь каждый год у нас новая вакцина от гриппа в зависимости от циркулирующего штамма. Нечто подобное может потребоваться и для вакцины от COVID-19", – отметила она.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, эксперты вирусологии из разных институтов мира считают, что полностью подавить пандемию COVID-19 и взять под контроль ее распространение удастся уже в конце 2022 года. Существующая тенденция показывает, что массовая вакцинация неуклонно ослабляет штамм Дельта и его способность к мутации.