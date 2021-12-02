В Украину запретят въезд гражданам ряда стран из-за нового штамма Омикрон: Шмыгаль раскрыл подробности

В Украине с 3 декабря будет запрещен въезд иностранцам и лицам без гражданства, прибывшим из ЮАР, Ботсваны, Зимбабве, Намибии, Лесото, Эсватини, Мозамбика, Малави и находившиеся на их территории не менее 7 дней в течение последних 14 дней. Запрет связан с распространением нового штамма коронавируса Омикрон.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль на заседании правительства, которое транслировалось на YouTube. По его словам, члены правительства примут соответствующее постановление.

Согласно документу, обязательную самоизоляцию, обсервацию должны пройти граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Украины, являющиеся супругами или детьми граждан Украины, которые прибывают в Украину из указанных выше стран и находились на их территории не менее 7 дней в течение последних 14 дней.

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"ВОЗ предупредила, что новый штамм коронавируса Омикрон представляет очень высокий риск во всем мире и может привести к тяжелым последствиям. Мы видим, что новые штаммы наиболее активно распространяются в тех странах, где наблюдаются самые низкие темпы вакцинации. Это в очередной раз подтверждает необходимость вакцинации", – подчеркнул Шмигаль.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреесус заявил, что низкий уровень охвата населения вакцинацией и тестированием является "рецептом" для появления новых вариантов COVID-19 и их распространения. Речь идет и о штамме Омикрон, который обнаружен уже во многих странах мира.