В Украину поступит партия инновационного препарата для лечения COVID-19: кому будут назначать

Государственное предприятие "Медицинские закупки Украины" (МЗУ) приобрело 2784 флаконов препарата Тоцилизумаб (торговая марка Actemra/RoActemra) для лечения тяжелых случаев коронавирусной инфекции. Лекарство распределят между регионами и направят в больницы, где проходят лечение пациенты с коронавирусом.

Как сообщили в Минздраве, препарат показал хорошие результаты в ходе международных клинических испытаний, после чего Украина приняла решение о закупке лекарства. В ведомстве подчеркнули, что приобрели патентованный оригинальный препарат непосредственно у производителя.

В то же время, в ведомстве не уточнили, какая сумма была потрачена на закупку лекарства. Однако, известно, что это дорогой препарат. Его средняя стоимость колеблется в пределах 1500 долларов за упаковку в 400 мг.

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Кроме того, в Минздраве отметили, что ведомство находится в процессе закупки 14346 упаковок Ремдесевира, а также некоего инновационного противовирусного препарата прямого действия, испытания которого подходят к концу, о чем чиновники сообщат дополнительно.

"Этот препарат будут выписывать пациентам, находящимся на амбулаторном лечении, во избежание осложнений и госпитализаций", – сказано в сообщении

Медики напомнили, что осенью в Украине возможна новая вспышка коронавируса.

Известно, что в стране пациентов с коронавирусной инфекцией принимают 257 больниц. Они разделены на заведения 1 и 2 волны реагирования. Мощности этих больниц насчитывают 38943 кровати, из них 37 222 с кислородом (96%) и 3211 реанимационных. Для амбулаторного лечения закуплено 14790 кислородных концентраторов во всех областях

"Для нормального функционирования ковид-больниц в рамках специальной субвенции из государственного бюджета местным бюджетам было предоставлено 693 млн 693 тыс. грн.", – отметили в Минздраве.

Как сообщал OBOZREVATEL, исследователи выяснили, какой из методов респираторных вмешательств – обычная кислородная терапия, CPAP или HFNO, лучше всего работает с тяжелыми пациентами, инфицированными коронавирусом.