В Украину идет эпидемия гриппа: Голубовская рассказала, как лечить болезнь во время пандемии коронавируса

Поскольку сезонная эпидемия гриппа проходит в этом году одновременно с обостренной ситуацией по коронавирусу, выявление болезни и лечение может сопровождаться заметными осложнениями. Для того чтобы минимизировать путаницу в диагнозах, необходимо прибегнуть к проверенному методу – прививке против гриппа и ОРВИ.

Об этом у себя в Facebook написала главный инфекционист Украины Ольга Голубовская. Она указала, что эмпирическое лечение гриппа (лечение без выявления точного диагноза, путем логики) при совместной циркуляции COVID-19 рекомендуется в следующих случаях:

госпитализированные пациенты с респираторными заболеваниями;

амбулаторные пациенты с риском тяжёлого течения гриппа.

"Вакцинация от гриппа показана всем людям в возрасте 6 мес и старше, но приоритет надо отдавать группам риска тяжелого течения заболевания. Также не надо забывать о том, что существуют эпидемиологические группы риска - лица, контактирующие с большим количеством людей или находящиеся в закрытых помещениях (дома престарелых и т.д.)", – написала врач.

Видео дня

Голубовская отметила, что обе вакцины – против коронавируса и гриппа – можно вводить в один день, но в разные точки на теле, либо развести во времени на несколько недель.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Ольга Голубовская возмущена предложениями, прозвучавшими в медицинских кругах о том, что невакцинированных нужно оставлять без лечения в случае возникновения острой симптоматики.