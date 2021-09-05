В Украину доставили инновационные лекарства от COVID-19 на $20 млн: кто получит препараты

В Украину при содействии американского посольства из США доставили гуманитарный груз с лекарствами от коронавирусной болезни. Речь идет о 60 флаконах на общую сумму $20 миллионов.

Препараты предоставила благотворительная организация Direct Relief (США). Об этом сообщается на Facebook-странице американского посольства в Украине.

Груз состоит из инновационных препаратов под названиями Bamlanivimab и Etesevimab, которые используют для лечения COVID-19.

Лекарства рекомендованы для пациентов с легкой и средней степенью тяжести коронавирусной инфекции. Особенно при наличии риска перехода в тяжелую форму.

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Доставленные в Украину 60 тысяч флаконов лекарственных препаратов в дальнейшем будут проходить растаможку и транспортировку в 24 области. Распределение лекарств координируется Министерством здравоохранения (Минздрав).

Отмечается, что Direct Relief из Калифорнии, с которой наладило договоренности посольство, является общественной неприбыльной и неполитической организацией, которая работает в 60 странах мира.

Последние договоренности о получении гуманитарного груза с лекарствами были согласованы во время визита президента Владимира Зеленского в США.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам врача-инфекциониста Ольги Голубовской, тяжелое течение COVID-19 грозит людям из групп риска. Речь идет о старших 60 лет, и особенно тех, кто имеет сопутствующие заболевания.