В Украине "желтой" зоне карантина соответствуют только четыре области: в Минздраве озвучили данные

По состоянию на субботу, 23 октября, в Украине "желтой" зоне карантина соответствуют только четыре области – Винницкая, Закарпатская, Кировоградская и Полтавская. При этом Киевская область перешла в "оранжевую" зону из-за роста заболеваемости COVID-19.

В "красной" карантинной зоне находится пять областей. Это Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская и Херсонская области, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Больше всего областей Украины относятся к "оранжевой" зоне карантина – это город Киев, Волынская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Сумская, Ривненская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области.

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Отметим, что со следующей недели в Украине станет еще больше "красных" регионов по уровню эпидемической опасности из-за распространения COVID-19. В этот список войдут Ривненская и Николаевская области.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине смогут отменить карантинные ограничения только при наличии полной вакцинации против COVID-19 у не менее чем 70% населения. Страны Европы такого показателя достигли за 4-5 месяцев.