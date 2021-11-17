В Украине зафиксировали 10 мутированных вариантов штамма коронавируса Дельта: чем отличаются

На сегодняшний день в Украине люди заражаются исключительно новым штаммов COVID-19 Дельта. При этом у 60% больных преобладает первоначальный вариант штамма, в то же время ученые обнаружили еще 10 других вариантов штамма Дельта на территории страны.

Исследование коронавирусной инфекции провел и обнародовал Институт молекулярной и генетики Национальной академии наук. Ученые рассказали, что по сравнению с июнем-августом, когда только у половины зараженных выявили штамм Дельта, октябрьское исследование показало преобладание нового штамма практически у всех заболевших.

Научные сотрудники института отмечают, что новый вариант коронавирусной инфекции отличается критическими изменениями в участках вируса, отвечающими за скорость размножения в клетке и реактивность иммунной системы человека.

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В свою очередь, руководитель проекта, директор Института молекулярной биологии и генетики, академик Михаил Тукало объяснил, что даже при таком изменении вируса все вакцины остаются действенны против Дельты.

"Существующие вакцины действенны против этих штаммов. Призываю всех как можно скорее вакцинироваться", - сказал академик Тукало.

Как сообщал OBOZREVATEL, академик НАН, директор Института биохимии им. Палладина Сергей Комиссаренко заявил, что вариант коронавируса Дельта, ныне активно циркулирующий в Украине, более агрессивен и не совсем похож на первоначальный COVID-19. Инфицированные часто путают его с простудой или ОРВИ.

В свою очередь Министерство здравоохранения предупредило, что при заражении штаммом Дельта у человека быстрее наступает тяжелое течение болезни, чем это было при предыдущих вариантах коронавируса. Кроме того, у такого пациента в разы выше потребность в кислороде, чем у заболевшего обычным штаммом.

Кроме того известный врач и советник мэра по медицинским вопросам Тарас Жиравецкий заявил, что коронавирус в штамме Дельта проявляется в организме значительно раньше, чем первые мутации СOVID-19. Наиболее заметным симптомом являются характерные скачки температуры, которая может прыгать до первых восьми дней.

В то же время во Всемирной организации здравоохранения пришли к выводу, что Дельта-штамм коронавируса во всем мире стал доминирующим. Он составляет 99% от всех случаев заболеваемости.