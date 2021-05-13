В Украине за сутки вакцинировали более 20 тысяч человек: на Херсонщине – лишь 75

За последние сутки, 12 апреля, в Украине 20 386 человек было привито против COVID-19. В общем вакцину получили 901 107 человек.

Как сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов, 1 дозу получили 901 105 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 3828 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Количество прививок в регионах в сутки:

Киев – 1610 прививок;

Винницкая область – 715 прививок;

Волынская область – 515 прививок;

Днепропетровская область – 1550 прививок;

Донецкая область – 996 прививок;

Житомирская область – 1052 прививки;

Закарпатская область – 681 прививка;

Запорожская область – 1351 прививка;

Ивано-Франковская область – 906 прививок;

Киевская область – 869 прививок;

Кировоградская область – 527 прививок;

Луганская область – 448 прививок;

Львовская область – 1221 прививка;

Николаевская область – 738 прививок;

Одесская область – 1199 прививок;

Полтавская область – 522 прививки;

Ривненская область – 676 прививок;

Сумская область – 400 прививок;

Тернопольская область – 893 прививки;

Харьковская область – 899 прививок;

Херсонская область – 75 прививок;

Хмельницкая область – 965 прививок;

Черкасская область – 549 прививок;

Черновицкая область – 477 прививок;

Черниговская область – 552 прививки.

Как сообщал OBOZREVATEL, Всемирный банк даст Украине многомиллионный кредит на вакцины от COVID-19.