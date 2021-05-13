В Украине за сутки вакцинировали более 20 тысяч человек: на Херсонщине – лишь 75

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Covid
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В Украине за сутки вакцинировали более 20 тысяч человек: на Херсонщине – лишь 75

За последние сутки, 12 апреля, в Украине 20 386 человек было привито против COVID-19. В общем вакцину получили 901 107 человек.

Как сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов, 1 дозу получили 901 105 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 3828 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Количество прививок в регионах в сутки:

  • Киев – 1610 прививок;

  • Винницкая область – 715 прививок;

  • Волынская область – 515 прививок;

  • Днепропетровская область – 1550 прививок;

  • Донецкая область – 996 прививок;

  • Житомирская область – 1052 прививки;

  • Закарпатская область – 681 прививка;

  • Запорожская область – 1351 прививка;

  • Ивано-Франковская область – 906 прививок;

  • Киевская область – 869 прививок;

  • Кировоградская область – 527 прививок;

  • Луганская область – 448 прививок;

  • Львовская область – 1221 прививка;

  • Николаевская область – 738 прививок;

  • Одесская область – 1199 прививок;

  • Полтавская область – 522 прививки;

  • Ривненская область – 676 прививок;

  • Сумская область – 400 прививок;

  • Тернопольская область – 893 прививки;

  • Харьковская область – 899 прививок;

  • Херсонская область – 75 прививок;

  • Хмельницкая область – 965 прививок;

  • Черкасская область – 549 прививок;

  • Черновицкая область – 477 прививок;

  • Черниговская область – 552 прививки.

В Украине за сутки вакцинировали более 20 тысяч человек: на Херсонщине – лишь 75

Как сообщал OBOZREVATEL, Всемирный банк даст Украине многомиллионный кредит на вакцины от COVID-19.

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