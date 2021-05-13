В Украине за сутки вакцинировали более 20 тысяч человек: на Херсонщине – лишь 75
За последние сутки, 12 апреля, в Украине 20 386 человек было привито против COVID-19. В общем вакцину получили 901 107 человек.
Как сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов, 1 дозу получили 901 105 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 3828 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).
Количество прививок в регионах в сутки:
Киев – 1610 прививок;
Винницкая область – 715 прививок;
Волынская область – 515 прививок;
Днепропетровская область – 1550 прививок;
Донецкая область – 996 прививок;
Житомирская область – 1052 прививки;
Закарпатская область – 681 прививка;
Запорожская область – 1351 прививка;
Ивано-Франковская область – 906 прививок;
Киевская область – 869 прививок;
Кировоградская область – 527 прививок;
Луганская область – 448 прививок;
Львовская область – 1221 прививка;
Николаевская область – 738 прививок;
Одесская область – 1199 прививок;
Полтавская область – 522 прививки;
Ривненская область – 676 прививок;
Сумская область – 400 прививок;
Тернопольская область – 893 прививки;
Харьковская область – 899 прививок;
Херсонская область – 75 прививок;
Хмельницкая область – 965 прививок;
Черкасская область – 549 прививок;
Черновицкая область – 477 прививок;
Черниговская область – 552 прививки.
Как сообщал OBOZREVATEL, Всемирный банк даст Украине многомиллионный кредит на вакцины от COVID-19.
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