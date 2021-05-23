В Украине за сутки в пяти областях не сделали ни одной прививки против COVID-19, еще в двух – всего по одной

В Украине 22 мая прививки против коронавируса сделали 3503 людям. Одну дозу получили 1022 человека, полностью иммунизированы – 2481 человек.

В то же время в Днепропетровской, Винницкой, Запорожской, Черкасской и Ивано-Франковской областях за прошедшие сутки не сделали ни одной прививки. На Херсонщине и Черниговщине сделали всего по одной. Об этом сообщается на сайте аппарата СНБО Украины.

Министерство здравоохранения отметило на своей странице в Facebook, что в течение суток работали 89 мобильных бригад и 144 пункта прививки. Там также рассказали, что в лист ожидания на вакцину от COVID-19 записались 582 285 человек.

Напомним, всего в Украине с начала прививочной кампании привито 978 033 человека, из них получили 1 дозу – 978 031 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 74 783 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 1 052 814 прививок.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине за 21 мая прививки от коронавируса получил 6091 человек. Больше всего вакцинаций сделали в Донецкой области – 649. Меньше всего – в Черниговской и Сумской областях – 4 и 11 соответственно.