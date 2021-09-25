В Украине за сутки сделали почти 160 тыс. прививок: сколько украинцев вакцинированы от COVID-19
В течение пятницы, 24 сентября, украинцы обращались в центры массовой вакцинации против COVID-19. Благодаря системной работе медицинских бригад в Украине против опасной пандемии было привито 159 004 человека.
Об этом свидетельствует ежедневная статистика от Министерства здравоохранения. Из всего ассортимента антиковидных препаратов, украинцы по-прежнему предпочитают вакцину от лаборатории Pfizer BioNTech: ее вчера получили 84 767 человек.
На протяжении дня в различных регионах страны работали 966 мобильных бригад, осуществляющих вакцинацию по запросам на выезд, 2 977 прививочных пунктов и 345 центров иммунизации.
Минздрав отметил, что с начала всеукраинской кампании по вакцинации сделано доз 12 138 989 прививок. Всего защиту против пандемии коронавируса, включая новый штамм Дельта, получили 6 624 028 украинских граждан.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине готовятся ввести обязательную вакцинацию для сотрудников муниципальных структур. Это единственный способ обеспечить бесперебойную работу государственных органов в случае чрезвычайных условий на волне пандемии.
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